La Valle d'Aosta monopolizza le ammiraglie Rai e Mediaset

La Valle d’Aosta nuovamente protagonista

su “I Viaggi del Cuore”

Canale 5 – Domenica 2 luglio – dalle ore 08.50

Il patrimonio culturale, gli itinerari, le tradizioni e i riti religiosi della Valle d’Aosta saranno nuovamente protagonisti della puntata di domenica 2 luglio 2023 del format “I Viaggi del Cuore”, condotto da Don Davide Banzato, in onda su Canale 5 dalle ore 08.50, che verrà anche trasmesso in seguito sul canale internazionale Mediaset Italia.

Nel corso del programma il conduttore accompagnerà i telespettatori in un viaggio attraverso la Valle d’Aosta per far loro conoscere alcuni luoghi di culto e itinerari di fede.

Dalla Messa solenne a 100 anni dalla proclamazione di San Bernardo come patrono di alpinisti, scalatori e sciatori, nella Cattedrale di Aosta, alla processione delle Guide Alpine e dei Maestri di Sci, verrà raccontata la storia e il legame del Santo con il territorio.

Anche i castelli saranno protagonisti della puntata: una visita speciale porterà i telespettatori all’interno del Castello reale di Sarre, dimora che ospitò il primo re d’Italia. Il viaggio di sposterà poi al Castello di Issogne, che ospita la Cappella di Giorgio di Challant, priore mecenate che ha arricchito il territorio valdostano di importanti opere d’arte.

Il Cammino Balteo con le sue tappe ricche di eccellenze turistico-religiose consentirà di promuovere alcune località poste lungo il suo percorso, in particolare Villeneuve con la chiesa di Santa Maria, Pondel con l’acquedotto romano, Aymavilles con la chiesa di Saint-Léger, Saint-Vincent con la chiesa affrescata da Giacomino di Ivrea e il suo sito archeologico.

Il viaggio non trascurerà, inoltre, la narrazione di luoghi suggestivi come per esempio il Santuario di Notre-Dame-de-Guérison, luogo che fin dal Seicento è stato teatro di numerose guarigioni miracolose.

“La puntata di domenica 2 luglio de “I Viaggi del cuore” sarà particolarmente coinvolgente perché documenterà i festeggiamenti che si sono svolti ad Aosta per il centenario della proclamazione di San Bernardo quale patrono dei montanari e degli alpinisti, afferma l’Assessore Giulio Grosjacques. Gli altri luoghi sacri scelti per testimoniare la fede e le tradizioni della nostra gente di montagna sono particolarmente interessanti sia per l’architettura degli edifici storici che per i dipinti e le opere d’arte conservati nelle nostre chiese e castelli. La Valle d’Aosta mostrerà alcuni dei suoi tesori più preziosi a conferma di essere una meta ideale anche per il turismo culturale”.

La puntata potrà essere vista, dopo la prima messa in onda, anche on line su https://mediasetinfinity.<wbr></wbr>mediaset.it/ e all’estero su Mediaset Italia.

La Valle d’Aosta protagonista

su “Linea Verde Estate”

Domenica 2 luglio dalle ore 12.20

La Valle d’Aosta sarà protagonista in tv domenica 2 luglio nel programma “Linea Verde Estate”, in onda su Raiuno, a partire dalle ore 12,20 che potrà poi essere rivisto, dopo la messa in onda, su RaiPlay.

Nel corso della puntata i conduttori Angela Rafanelli e Peppone Calabrese accompagneranno i telespettatori in un viaggio alla scoperta delle meraviglie della Valle d’Aosta per far loro conoscere alcuni luoghi della Valgrisenche, della Valle del Gran San Bernardo e della città di Aosta.

Da Valgrisenche, Peppone racconterà la tessitura dei draps, un tessuto rustico proveniente dalla lana delle pecore Rosset e mostrerà l’attività dell’allevamento della razza autoctona e quello della cooperativa “Les Tisserands”, oltre al magazzino di stagionatura della Cooperativa Fontina sito in un’antica galleria scavata nella montagna.

Sarà, poi, il Colle del Gran San Bernardo a essere protagonista, un luogo ricco di storia dove sono transitati legioni romane, barbari, Papi, Imperatori ed ancora oggi zona di passaggio di migliaia di viaggiatori. Non potrà mancare, inoltre, l’incontro con i famosi cani San Bernardo.

I conduttori andranno successivamente alla scoperta di Aosta, in bicicletta, partendo dal Ponte romano fino alla Porta Prætoria, l’antico ingresso della città romana e proseguiranno il loro percorso nel cuore del capoluogo per mostrare ai telespettatori le numerosissime testimonianze archeologiche e artistiche, oltre che le eccellenze del territorio. Sarà, inoltre svelato un piccolo giardino sperimentale dove vengono coltivate erbe e fiori di montagna a “chilometro zero” da cui si ricavano prodotti naturali.

“La scelta di promuovere il nostro territorio attraverso dei format televisivi come Linea Verde, dichiara l’Assessore Giulio Grosjacques, si rivela sempre interessante perché offre al telespettatore l’opportunità di scoprire, attraverso il racconto fatto di parole e di immagini suggestive, quali esperienze possano essere vissute da coloro che sceglieranno la Valle d’Aosta per le loro vacanze. I luoghi individuati sono di grande fascino ed i prodotti che saranno presentati testimonieranno ciò che di più autentico offre la nostra montagna”.