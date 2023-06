L'OPINIONE DI LODOVICO MARCHISIO: Difendiamo le croci ad alta quota

CONDIVIDO IN PIENO IL PENSIERO DI EDI che è esaustivo e tocca punti molto importanti perché come per le croci che non danno fastidio a nessuno, si guarda il bruscolino e non la trave (cioè tutte le cose sacrosantamente citate da Edi e pubblicate come sempre in maniera impeccabile su “Aosta Cronaca”).

Per quanto concerne le croci Edi ha già divulgato il mio pensiero che riassumo: Meno male che l’attuale presiedente del CAI ha smentito quanto di sua iniziativa aveva pubblicato - Lo Scarpone - (pubblicazione del CAI), facendo il presidente CAI giustamente notare come vi siano croci che han fatto la storia dell’alpinismo come quella del Cervino posta sulla vetta tradizionale a cavallo tra la cima svizzera e quella Italiana. Quindi secondo me al massimo si può affrontare il discorso delle croci alte molti metri se stonano col paesaggio o se identificano invece meglio da lontano una punta che si vuole raggiungere.

Una croce, un ometto o qualunque segno non offenda il paesaggio in molti casi hanno salvato la vita a diversi alpinisti che colti dal mal tempo e/o dalla nebbia hanno trovato l’orientamento e la sicurezza di essere arrivati in vetta grazie a una croce o altro segno posti sulla cima.