Chiesa valdostana in lutto per la morte di Don Paolo Brunodet

Nel pomeriggio di oggi, 27 giugno 2023, presso l’Ospedale Beauregard dov’era ricoverato da diversi giorni, ha concluso il pellegrinaggio terreno don Paolo Brunodet.

Don Paolo era nato a Valtournenche il 14 giugno 1928. Dopo gli studi presso il Seminario di Aosta fu ordinato sacerdote il 20 giugno 1952 da Mons. Maturino Blanchet omi. Iniziò il suo ministero come Assistente e Maestro di canto presso il Piccolo Seminario (1952-1955) per diventare poi Vicario parrocchiale a Saint-Christophe (1955-1957). Il 21 settembre 1957 venne nominato Parroco di Gressoney-La-Trinité dove rimase fino al suo trasferimento alla Parrocchia di Diémoz, il 15 settembre 1969. Qui esercitò il suo ministero fino alla quiescenza intervenuta nel 1994. Trasferitosi in casa sua a Saint-Vincent per molti anni ha svolto il servizio di Cappellano presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Il Santo Rosario per don Paolo sarà recitato mercoledì 28 giugno 2023 nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent alle ore 20.30.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata dal Vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana, nella chiesa parrocchiale di Saint-Vincent giovedì 29 giugno 2023 alle ore 14.30.

La salma di don Paolo proseguirà poi per Valtournenche dove sarà tumulata nel locale cimitero.