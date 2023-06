Mme Federica Locatelli, professeure à l’Université de la Vallée d’Aoste, lauréate du Prix de poésie « Henri Mondor » de l’Académie française

Mme Federica Locatelli, professeure à l’Université de la Vallée d’Aoste, a remporté le Prix International de Poésie « Henri Mondor » de l’Académie française 2023 avec son ouvrage Stéphane Mallarmé, l’homme poursuit noir sur blanc, publié par Classiques Garnier en 2022.



Federica Locatelli est Professeure associée de littérature française à l’Université de la Vallée d’Aoste.

Spécialiste de la poésie française symboliste et moderne, ses recherches se sont focalisées principalement sur l’analyse de l’aspect stylistique et rhétorique du texte poétique : en particulier, elle a consacré ses études à la poétique de Baudelaire, Mallarmé et Apollinaire.

Ci-dessous un extrait du volume :

« La poétique de Mallarmé témoigne d’une recherche obsédante du « signe adamantin ». Ce livre vise à analyser le mouvement métaphorique qui soutient la structure du poème mallarméen, laquelle se donne comme un objet volumétrique, combinant savamment strates de sens, images, échos sonores,

relations syntaxiques ».

Le livre a été publié dans la collection « Études romantiques et dix-neuviémistes », dirigée par Pierre Glaudes et Éléonore Reverzy.

La remise du prix aura lieu dans les prochains mois à Paris.