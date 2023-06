"CharvArte", cinema e teatro per l’edizione 2023

Cinque serate all’insegna del cinema e del teatro per l’edizione 2023 di CharvArte, la manifestazione culturale di Charvensod.

Saranno quattro le serate di “Cinema da gustare sotto le stelle”, tutti i giovedì alle 21.30 nel parco della scuola Adelline Lucianaz al Capoluogo, con i film selezionati dal regista Alessandro Stevanon preceduti dai corti del Cactus Film Festival.

Per la “Serata famiglia”, giovedì 6 luglio verrà proiettato “Il piccolo yeti”, film d’animazione del 2019 prodotto dalla DreamWorks, che racconta le avventure dello yeti Everest alla ricerca della sua famiglia aiutato da un gruppo di umani. La commedia romantica “Emma”, adattamento del romanzo di Jane Austen diretto da Autumn de Wilde, è la protagonista della serata del 13 luglio, seguita, il 20, dal film di fantascienza “Ad Astra”, diretto da James Gray con un cast stellare che vede protagonisti, tra gli altri, Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland. Si chiude giovedì 27 luglio con il thriller “La ragazza di Stillwater” di Tom McCarthy con Matt Damon nei panni di un padre che cerca di provare l’innocenza della figlia. Le proiezioni saranno accompagnate dalla degustazione di prodotti del territorio.

Venerdì 4 agosto alle 20, nel piazzale comunale di Félinaz, lo spettacolo teatrale “Persino le montagne più alte” della compagnia Palinodie, una riflessione attraverso l’arte sul cambiamento climatico.

"Anche quest’estate, chi vorrà godersi un bel film seduto o sdraiato sul prato della nostra scuola a Capoluogo, accompagnerà la visione con la degustazione di bontà legate al territorio – annuncia Chiara Bernardi, consigliera comunale e presidente della Biblioteca comunale. È infatti con grande piacere che anche quest'anno l'amministrazione comunale di Charvensod, in collaborazione con la Proloco, mette in campo idee e risorse che possano allietare l'estate degli tsarvensolen, dei valdostani e dei turisti presenti sul nostro territorio: 5 appuntamenti di altissimo livello da vivere immersi in atmosfere e scenari unici".