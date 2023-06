L'emigrazione valdostana nel mondo: Dopo gli Stati Uniti (New York e Filadelfia) quest'anno il focus è sull'emigrazione in Sudafrica

L’Union de la Presse Francophone -section de la Vallée d’Aoste-, le Comité des Traditions Valdôtaines et la Fondation Chanoux poursuivent leur travail de documentation de l’émigration valdôtaine dans le monde. Après les Etats-Unis (New-York et Philadelphie) avec le reportage The new world cette année l’attention se porte sur l’émigration en Afrique du Sud.

Comme c’était déjà le cas l’année dernière nous donnerons la possibilité à plusieurs jeunes valdôtain.e.s de participer à la réalisation de ce nouveau reportage.

Tous les jeunes âgés de 18 à 29 ans motivés et intéressés par l’histoire, la culture, les traditions de la Vallée d’Aoste et avec une vraie passion pour l’audiovisuel et les nouvelles technologies numériques peuvent participer aux sélections sur le projet Emigration Valdôtaine en Afrique du Sud en envoyant un curriculum vitae et une lettre de motivation (maximum une vingtaine de lignes) à l’adresse email : info@upfvda.org

Date limite de participation : 31 juillet 2023

Le tournage se déroulera à Cap Town à la mi-novembre et la post-production à Aoste au mois de décembre/janvier.

Le reportage sera plurilingue en Français, Italien et Anglais. Les jeunes doivent donc justifier d’une connaissance acceptable de ces trois langues et participer à une sélection orale en présence du Président de l’UPF Vallée d’Aoste, du Président du Comité des Traditions Valdôtaines et de la responsable du projet Emigration Valdôtaine 2.0

Les jeunes sélectionnés recevront une rémunération pour leur collaboration outre qu’une formation à la post-production digitale.

Le reportage fera ensuite l’objet d’une présentation publique à Aoste et d’une diffusion web sur les sites de l’UPF, du CTV et de la Fondation Chanoux.

Ce projet est soutenu par la Région Autonome Vallée d’Aoste - Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles - Activités culturelles.

Pour toutes informations :

Tel : 349 2972071

Email : info@upfvda.org

L'Union de la Presse Francophone –sezione della Valle d’Aosta-, il Comité des Traditions Valdôtaines e la Fondation Chanoux continuano il lavoro di documentazione audiovisiva dell'emigrazione valdostana nel mondo intrapreso l’anno scorso. Dopo gli Stati Uniti (New York e Filadelfia) con il reportage The new world quest'anno il focus è sull'emigrazione in Sudafrica.

Come lo scorso anno, diversi giovani valdostani potranno prendere parte alla realizzazione di questo nuovo reportage.

Possono partecipare alle selezioni Emigration Valdôtaine en Afrique du Sud tutti i giovani dai 18 ai 29 anni motivati ​​e interessati dalla storia, dalla cultura e dalle tradizioni della Valle d'Aosta e con una vera passione per l'audiovisivo e le nuove tecnologie digitali inviando un curriculum vitae e una lettera di motivazione (massimo venti righe) all'indirizzo email: info@upfvda.org

Scadenza per le candidature: 31 luglio 2023

Le riprese si svolgeranno a Città del Capo a metà novembre e la post-produzione ad Aosta a dicembre/gennaio.

Il reportage sarà plurilingue in francese, italiano e inglese. I giovani devono quindi dimostrare una conoscenza, anche non perfetta, di queste tre lingue. Riceveranno un compenso per la loro collaborazione e saranno formati alle techniche della post-produzione digitale.

Le candidature selezionate saranno poi oggetto di una selezione orale alla presenza del Presidente dell'UPF Vallée d'Aoste, del Presidente del Comité des Traditions Valdôtaines e del responsabile del progetto Emigration Valdôtaine 2.0.

Il reportage verrà presentato al pubblico ad Aosta e trasmesso sui canali web dell'UPF, del CTV e della Fondation Chanoux.

Questo progetto è sostenuto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali - Attività Culturali.

Per informazioni:

Tel: 349 2972071

E-mail: info@upfvda.org