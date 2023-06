Il magazine MA.TE': Histoire et curiosités autour du Château de Villeneuve

Non solo il Castello, ma il “Feudo” di Châtel Argent, a Villeneuve, a suo tempo dipendeva direttamente dai Savoia anche se risiedevano alla Corte di Chambery. Per loro conto, in Valle, agestire proprietà e personale c’era un Balivo che risiedeva nella Tour du Baillage dove oggi c’è il Conservatorio.Da scoprire anche la piccola ma antichissima Chiesa romanica di Santa Maria che conserva ancora buona parte del suo aspetto originale. E sapete cos’è il … Rastellum Aquae?... Nooo … allora seguiteci in questa seconda puntata dove scoprirete tante altre informazioni curiose, proposte, come al solito, da Enzo Blessent e Claudine Brunod.

Non seulement le Château, mais la « fief » de Châtel Argent, à Villeneuve, dépendait à l’époque directement de la noble famille de Savoie même si ces derniers résidaient à la Cour de Chambéry. En leur nom, en Vallée d’Aoste, un Huissier gérait les biens et le personnel qui vivait dans la Tour du Baillage où se trouve de nos jours le Conservatoire de Musique d’Aoste. A découvrir également la petite mais très ancienne église romane de Santa Maria qui conserve encore une bonne partie de son aspect d'origine. Et savez-vous ce qu'est un... Rastellum Aquae ?... Nooon... alors suivez-nous dans ce deuxième épisode où vous découvrirez bien d'autres informations curieuses, proposées, comme d’habitude, par Enzo Blessent et Claudine Brunod.