Il Papa agli artisti: l’armonia abiti di più il nostro mondo, siete miei alleati

“Come i profeti biblici, ci mettete di fronte a cose che a volte danno fastidio, criticando i falsi miti di oggi, i nuovi idoli, i discorsi banali, i tranelli del consumo, le astuzie del potere”

"Vi sento alleati per tante cose che mi stanno a cuore"

Francesco sottolinea che gli artisti spesso fanno questo “con l’ironia, che è una virtù meravigliosa” e “che noi non coltiviamo tanto”, come nella Bibbia, nei momenti in cui “si prendono in giro la presunzione di autosufficienza, la prevaricazione, l’ingiustizia, la disumanità quando si rivestono di potere e a volte pure di sacralità”.

In questo essere veggenti, sentinelle, coscienze critiche, vi sento alleati per tante cose che mi stanno a cuore, come la difesa della vita umana, la giustizia sociale, gli ultimi, la cura della casa comune, il sentirci tutti fratelli. Mi sta a cuore l’umanità dell’umanità, quella dimensione umana dell’umanità. Perché è anche la grande passione di Dio.

Alcuni degli artisti presenti in Cappella Sistina per l'udienza col Papa

L'arte non addormenta le coscienze, le tiene sveglie

Come la fede, ricorda Papa Francesco, anche l’arte disturba un po'. L’arte e la fede non possono lasciare le cose come stanno: le cambiano, le trasformano, le convertono, le muovono.

L’arte non può mai essere un anestetico; dà pace, ma non addormenta le coscienze, le tiene sveglie. Spesso voi artisti provate a sondare anche gli inferi della condizione umana, gli abissi, le parti oscure.

Perché “c’è bisogno di gettare la luce della speranza nelle tenebre dell’umano, dell’individualismo e dell’indifferenza. Aiutateci a intravedere la luce, la bellezza che salva”. L’arte “tocca i sensi per animare lo spirito e fa questo attraverso la bellezza” prosegue il Papa.

Nella vera bellezza si comincia così a provare la nostalgia di Dio. Molti sperano che l’arte torni maggiormente a frequentare la bellezza. Certo, come dicevo c’è anche una bellezza futile, una bellezza artificiale e superficiale, persino ingannatrice, quella del trucco.