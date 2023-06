Guerra civile in Russia

"La guerra civile è ufficialmente iniziata". Lo scrive su Telegram uno dei canali legati al Gruppo Wagner, diffondendo le immagini di un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai mercenari di Prigozhin dopo che quest'ultimo li aveva attaccati. "Uno dei convogli del Gruppo Wagner è stato attaccato nella regione di Voronezh. Anche l'aviazione sta lavorando. La guerra civile è ufficialmente iniziata" scrivono su Telegram.

Blindati e soldati nelle strade. Premier Meloni: "eventi testimoniano come aggressione all'Ucraina provochi instabilità anche all'interno della Russia". Misure antiterrorismo anche a Mosca.

Il capo dei mercenari esorta a “fermare” i capi delle forze armate russe. Pronto a marciare sulla capitale se "non avrà" Gerasimov e Shoigu. Il presidente russo: “Pugnalati alle spalle”. Wagner controlla Rostov e ha passato Voronezh: “In 21 ore sono a Mosca”. Kadyrov manda i suoi ceceni contro i ribelli. Tajani agli italiani nel Paese: “Prudenza”. Meloni sempre informata.

Il capo dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, passa dalle parole ai fatti. Così dopo aver attaccato verbalmente i vertici militari russi e, in particolare, il ministro della Difesa Sergei Shoigu di aver bombardato i suoi miliziani, ora lancia un appello per “fermarli". “Siamo in 25.000”, ha detto invitando i russi, in particolare i soldati, a unirsi a loro e a non opporre resistenza in quello che “non è un colpo di stato militare, ma una marcia della giustizia”.

Sui social sono state rilanciate immagini di blindati diretti verso Rostov sul Don. E proprio in quest’ultima città, situata al confine con l’Ucraina, Prigozhin ha dichiarato di essere entrato insieme ai suoi uomini senza incontrare alcuna resistenza. A documentarlo alcuni video su Twitter, che mostrano decine di soldati armati e mezzi blindati in mezzo alla strada, mentre alcune persone riprendono la scena con il cellulare. Finora però non è stato possibile verificare l’autenticità dei filmati.