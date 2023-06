GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha licenziato la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge relativo al “Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025”.

Le Gouvernement régional a décidé de proposer le projet de loi régionale au Conseil de la Vallée portant « Dispositions pour la célébration du quatre-vingtième anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie ».

Sono stati designati Alessandra Dalmasso quale sindaco effettivo e Guido Bosonin quale sindaco supplente nel collegio sindacale della Società Sima S.p.A. per tre esercizi sociali.

È stata approvata la bozza di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta, l’Arpa VdA, il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco naturale del Mont Avic per il consolidamento di una unità operativa per il rilievo tramite droni di eventi connessi a fenomeni idrometeorologici, al fine di supportare il sistema di protezione civile nella gestione dell’emergenza, nell’analisi degli eventi e nella stima dei danni.

È stata approvata la bozza di convenzione per il rinnovo dell’accordo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e la CVA S.p.A. per lo scambio di dati meteorologici acquisiti da stazioni manuali e telerilevate e per l’uso delle stazioni manuali e dei relativi strumenti in dotazione dell’Amministrazione regionale.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato l’avvio dell’istruttoria pubblica e del relativo schema di avviso per l'individuazione di un soggetto del terzo settore, per la realizzazione e la gestione di attività generali concernenti il progetto europeo n. 20003 “Respiration jeunesse”, finanziato dal programma di cooperazione Italia-Francia “Alcotra” 2021/2027 (FESR), bando “transizione”.

Sono stati determinati i criteri e le modalità procedurali per la concessione dei contributi a favore dei laureati che intendono completare la loro preparazione con corsi post-universitari.

La Giunta regionale ha preso atto del finanziamento del progetto “Cultura senza barriere: il Castello Gamba da toccare, vedere e sentire”, previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della sottoscrizione del relativo disciplinare d’obbligo tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Ministero della Cultura. Il progetto concerne la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali presso Castello Gamba – Museo di arte moderna e contemporanea.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le gallerie Montmayeur e Dar, lungo la SR n. 25 della Valgrisenche. In particolare, i lavori si inseriscono nell’ambito degli interventi promossi per la manutenzione straordinaria delle opere d’arte e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione relativamente alle gallerie stradali della rete viaria di competenza della Regione e sono finanziati con il Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC).

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le determinazioni in merito all’applicazione del Decreto legislativo relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Nello specifico, tale proposta istituisce un’apposita unità di governo tecnico per la piena e completa attuazione del decreto legislativo 18/2023, attribuendo il ruolo di Autorità ambientale regionale al Dipartimento ambiente, che si coordina col Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio.

È stato istituito il Registro regionale degli impianti protesici mammari e contestualmente è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione e il Ministero della Salute per l’utilizzo dell’infrastruttura tecnologica ministeriale. Tale atto consentirà il miglioramento della gestione clinica dei soggetti sottoposti a impianto o a rimozione di protesi mammaria e l’attuazione del monitoraggio epidemiologico a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico.

È stato, inoltre, approvato il modello organizzativo del servizio di Telemedicina, nell’ambito del PNRR, missione 6 “Salute”, componente 1, investimento 1.2.3 “Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici”. Tale atto permetterà di dare attuazione ai servizi di telemedicina previsti sul territorio regionale.

È stato approvato lo schema di accordo tra la Regione e l’Università degli studi di Genova che disciplina le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione, a tempo determinato, dei medici specializzandi.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sarà attivato un servizio sperimentale di trasporto pubblico a chiamata per il collegamento con l’Aeroporto internazionale Milano Malpensa, per i mesi di luglio e agosto 2023.