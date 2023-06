DAL 6 LUGLIO RIAPRE IL SERVIZIO DI PRELIEVO PER GLI ESAMI DEL SANGUE AL CONSULTORIO DI ANTEY-SAINT- ANDRE’

Da giovedì 6 luglio riaprirà l'ambulatorio dei prelievi ematochimici (esami del sangue) presso la sede del Consultorio di Antey-Saint-André in Fraz. Bourg, 2 al primo piano.

Il servizio sarà attivo il primo e il terzo giovedì del mese dalle ore 07:00 alle ore 07:45.

Le modalità di prenotazione degli esami ematochimici sono le seguenti:

· CUP telefonico al n. 0165 548387 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30

· accesso diretto agli sportelli CUP di Chatillon (senza prenotazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00

· CUP online tramite il "Portale FSE" (Fascicolo Sanitario Elettronico) oppure via l’App Health VdA, entrambi con l'autenticazione SPID. Al termine della procedura di prenotazione è necessario stampare il promemoria, che dovrà essere consegnato al momento dell'erogazione della prestazione. Per assistenza e per informazioni sarà possibile contattare il numero verde 800610061

· recandosi direttamente presso la Farmacia di fiducia fornendo al farmacista il Codice fiscale e il codice della ricetta prescritta dal Medico.

Per quanto riguarda il ritiro dei referti, si può effettuare:

· recandosi presso il punto informazioni del Poliambulatorio di Chatillon dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:30

· accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico