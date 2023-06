Le radici culturali di un Parco secolare

La montagna non è fatta di soli panorami, animali o boschi. La montagna è fatta anche di persone che la abitano e che sono state per secoli detentrici di segreti e abitudini che hanno consentito loro di vivere in questi luoghi tanto inaccessibili, quanto sorprendenti nell’offrirsi al vero appassionato.

Il Parco Nazionale Gran Paradiso come ogni estate accoglie i visitatori cercando di raccontarsi con una serie di eventi che ne mostrino sia il fascino naturale, quanto le tradizioni culturali delle popolazioni che hanno vissuto le 5 vallate che compongono il territorio dell’area protetta.

Gli appuntamenti dell’estate 2023 dedicati alla convivenza tra uomo e montagna, si svolgeranno sotto l’egida di Radici Culturali e saranno incentrati sulle tradizioni, i saperi e le arti che si sono tramandate fino ad oggi.

Dopo la riapertura dell’antica Fucina del Rame di Ronco Canavese seguiranno nel corso dell’estate altre date (8/07 – 29/07 - 13/08 – 19/08 – 09/09) in cui sarà possibile effettuare una visita guidata della fucina, diventata centro didattico del Parco ed Ecomuseo.

Sempre in Valle Soana si terrà Una Valle Fantastica, appuntamento suddiviso su 2 weekend (1/2 e 8/9 luglio) che vedrà coinvolti i Comuni di Ronco Canavese e Valprato Soana. Gli eventi comprenderanno degustazioni e iniziative mirate a valorizzare i prodotti agroalimentari d’eccellenza del territorio come il pane cotto nell’antico forno comunitario, escursioni e pratiche di yoga in natura, ma anche racconti attorno alle figure mitiche delle Masche, le streghe del folclore piemontese, tra cui la visita alla suggestiva borgata di Chiesale la sera del sabato 1° luglio e una veglia di balli al Pian delle Masche, sullo spartiacque con la Valle di Ribordone.

L’8 luglio sarà anche la data dell’evento Une Journée a Aymavilles tra storia e natura alla scoperta delle perle di Aymavilles. Intento dell’appuntamento è parlare di natura e storia del nostro territorio, passando dalla Cripta di Saint-Léger all'acquedotto romano di Pont d'Ael, passeggiando tra i vigneti e visitando il castello di Aymavilles, con degustazione di vini e prodotti locali.

Ancora sabato 8 e domenica 9 luglio, torna un evento ricorrente dell’estate al PNGP: Noasca da Re è una rievocazione storica diventata ormai classica che quest’anno giunge alla sua XIII edizione nel comune di Noasca, in Valle Orco. La rassegna è dedicata alla storia che ricorda le frequentazioni in zona del re Vittorio Emanuele II che vi si recava per le sue battute di caccia e che richiedevano al monarca di soggiornare presso strutture in quota. Nel weekend dell’evento gli abitanti di Noasca faranno rivivere al visitatore le atmosfere dell’epoca con rappresentazioni di antichi mestieri e scene di vita quotidiana del tempo. Suggestiva la cena, come nell’accampamento del Re, il sabato sera.

Tra gli altri eventi segnaliamo la Festa della Segale a Rhêmes-Saint-Georges il 12 agosto: una giornata interamente dedicata alla segale con visite ai campi, mulini e forni, con dimostrazioni di preparazione e cottura del pane e offrendo una merenda con pane e prodotti del territorio.

Il 19 agosto, di nuovo in Valle Orco, il comune di Ribordone celebrerà gli alpeggi montani, con un’escursione guidata all’alpeggio Ceresa presso l’alpe Oregge, la cui azienda agricola fa parte del circuito Marchio di Qualità del Parco. Nella stessa giornata è prevista l’installazione di un’opera lignea permanente raffigurante una mucca, simbolo concreto della società locale che per secoli ha vissuto e prosperato grazie all’allevamento dei bovini.

Qui di seguito il calendario completo degli eventi, in costante aggiornamento sul sito www.pngp.it/iniziative

RADICI CULTURALI

24/06 - FANTASTICA FUCINA - Ronco Canavese (TO)

08/07 – 29/07 - 13/08 – 19/08 – 09/09 - ORTE APERTE ALLA FUCINA - Ronco Canavese (TO)

01/07 - MAGICHE ERBE DI MONTAGNA escursione con Guida del Parco e erborista - Valprato Soana, Campiglia (TO)

01/07 – 02/07 e 08/07 – 09/07 - UNA VALLE FANTASTICA - Valle Soana (TO)

08/07 UNE JOURNEE A AYMAVILLES: TRA STORIA E NATURA ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE PERLE - Aymavilles (AO)"

08/07- 09/07 - NOASCA DA RE - Noasca (TO)

15/07 - 19/08 - DOLCE MIELE 10-16 - Locana (TO)

22/07 - I SEGNI DELLA CULTURA NELLE ALPI OCCIDENTALI (Vacchiano) - Noasca, salone cv (TO)

28/07 - 25/08 - ASSAGGI DI NATURA PROTETTA - Valsavarenche, Degioz (AO)

11/08 - ASSAGGI DI NATURA PROTETTA - Ceresole Reale, Le Fonti (TO) 10-13

29/07 - 26/08 - IL SABATO DEL VILLAGGIO - Valsavarenche, Degioz (AO)

12/08 - FESTA DELLA SEGALE - Rhemes-Saint-Georges (AO)

19/08 - ALPEGGI IN PARADISO - Ribordone (TO)

26/08 - CREPUSCOLO FRIZZANTE - Ceresole Reale, Le Fonti Minerali