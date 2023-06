EVENTI CVA-ESTATE 2023 ENERGIA E MUSICA IN VALLE D’AOSTA

Gli appuntamenti saranno riconducibili a tre iniziative principali durante i mesi di luglio, agosto e settembre: “SALI SU: l’arrampicata per tutti”, “Premières avant-scènes au Potager du Roi” e “Protagonisti a Courmayeur”.

Il programma inizia il 1° luglio a Gressan con il primo appuntamento di “SALI SU: l’arrampicata per tutti”. I nove appuntamenti dedicati all’arrampicata, realizzati in collaborazione con U.V.G.A.M. - Unione Valdostana Guide di Alta Montagna e la Cooperativa Sociale C'era l'Acca. Questi eventi, dalla valenza fortemente inclusiva, si propongono come occasioni di avvicinamento alla pratica dell’arrampicata per tutti, anche per persone con disabilità.

Le giornate di arrampicata gratuita avranno cadenza settimanale e si svolgeranno in bassa, media e alta Valle presso la falesia “Gruviera” di Arnad, l’area verde “Les Iles” di Gressan e la palestra di arrampicata del Courmayeur Sport Center. Le Guide Alpine istruiranno i partecipanti sulle tecniche di base dell’arrampicata, li assisteranno nella salita in parete su percorsi di diverso livello di difficoltà, individuati rispetto alle capacità specifiche dei partecipanti.

Nelle sere di sabato 22 e domenica 23 luglio sarà invece la musica ad essere protagonista nella maestosa e affascinante cornice dei giardini del Castello Reale di Sarre, che ospiterà due concerti nell’ambito della mini-rassegna Premières Avant-scènes au Potager du Roi, organizzata in collaborazione con l’Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione e con l’omologo Festival che si svolge nei giardini di Versailles.

Il programma prevede i récitals di alcuni tra i migliori giovani talenti europei in ambito musicale classico e lirico: Gabriele Carcano; Floriane Hasler, Florence Boissole; Ninon Hannecart-Ségal e Nikita Mndoyants. Due appuntamenti da non perdere per ascoltare brani e arie di Scarlatti, Mendelssohn, Chopin, Debussy, Monteverdi, Brahms, Strauss, Massenet, Rossini, Wagner, Bach, Haydn, Schumann, Prokofiev e molti altri.



Nell’ambito dell’accordo di sponsorizzazione in essere con il comune di Courmayeur che vede CVA quale main sponsor nel settore “energia”, il 15 luglio prenderà avvio la rassegna “Protagonisti a Courmayeur” un ricco calendario di eventi ospitati nella prestigiosa location del Jardin de l’Ange. Il programma, che prevede sedici appuntamenti tra incontri, proiezioni e presentazioni di libri, è stato definito in collaborazione con la Fondazione Courmayeur, CSC e Forum aCOURMA!

Il Gruppo CVA, da sempre produttore di energia 100% green e rispettoso dell’ambiente, anche quest’anno ha scelto di rendere Carbon Neutral tutti gli eventi del proprio calendario estivo calcolando, per ciascuno di essi, le emissioni di CO 2 non riducibili prodotte che verranno neutralizzate con progetti certificati di tutela ambientale a livello internazionale.

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Per “SALI SU: l’arrampicata per tutti” e “Premières avant-scènes au Potager du Roi” la prenotazione è obbligatoria, da effettuare on line sul sito www.eventi.cvaspa.it a partire dal 26 giugno 2023.