Concerti, spettacoli, attività outdoor: prende il via “Cittadella Estate”, un caleidoscopio di esperienze

“Cittadella Estate” è il nome della rassegna degli eventi estivi di Cittadella dei Giovani: concerti, spettacoli, performances, intrattenimento, ma anche attività outdoor per tre mesi all’insegna di un’apertura al mondo a 360 gradi.

Più di 20 eventi che compongono un caleidoscopio di esperienze fatto di mille sfaccettature e che guarda all’inclusione come fil rouge di una proposta variegata ed eterogenea destinata a tutte le fasce d’età ed a tante tipologie di interesse culturale. Un mix eclettico di proposte che spaziano dalla musica di diverse tradizioni e generi, agli spettacoli coinvolgenti, alle performances artistiche. Ogni evento è stato pensato per coinvolgere il pubblico in modo attivo, stimolando la partecipazione e l'interazione con gli artisti.

La programmazione di “Cittadella Estate” è stata presentata venerdì 23 giugno in conferenza stampa.

“Con un programma di proposte particolarmente eterogeneo, la Cittadella dei Giovani si conferma dinamico polo culturale della città (e non solo) destinato alla valorizzazione dei talenti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – ha dichiarato Samuele Tedesco, Assessore all’istruzione, alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Aosta. In questo quadro, i risultati migliori, in termini di produzione artistica e di maturazione della consapevolezza civica sviluppata lavorando insieme agli altri, si raggiungono, a nostro avviso, attraverso un processo creativo elaborato interamente dai più giovani a partire da un’idea, senza condizionamenti o paletti che ne limitino le possibilità espressive”.

"Abbiamo predisposto un programma ricco ed accattivante, che vuole offrire a giovani e ragazzi di età diverse alcune interessanti opportunità di intrattenimento e socialità lungo il periodo estivo – ha spiegato Jean Frassy, Direttore di Cittadella dei Giovani. Anche quest'anno Cittadella si propone agli aostani come punto di ritrovo e di aggregazione, fornendo il suo contributo ad un uso qualificato del tempo libero, particolarmente apprezzabile nel periodo estivo, in cui tutti sentono un gran bisogno di svago e divertimento".

Collegato a distanza Marco Chenevier, Direttore artistico di Tida, ha illustrato come “Cittadella Estate rappresenta una vera e propria celebrazione dell'inclusività, dell'interculturalità e della connessione emotiva attraverso l'arte. Collaborando con varie organizzazioni, abbiamo voluto offrire esperienze uniche, coinvolgenti e internazionali, dedicate a ragazzi, bambini, famiglie e persone di tutte le età”. Di particolare interesse e soddisfazione l’essere riusciti a portare Baby Dee, “un'artista straordinaria, con una voce potente e una grande sensibilità musicale. Le sue performance coinvolgenti e il suo talento eclettico la rendono unica nel panorama musicale contemporaneo. Insieme a CHAMOISic, ci regaleranno una serata indimenticabile, in cui le loro voci si uniranno in armonia e ci trascineranno in un viaggio emotivo”, conclude Chenevier.

A contribuire alla parte musicale di “Cittadella Estate” è la SFOM: “La rassegna estiva di Cittadella si conferma anche quest’anno un contenitore di eventi orientati alla massima trasversalità, puntati al pieno coinvolgimento di tutti i potenziali partecipanti – ha detto Sergio Pugnalin, Vicario del Coordinatore SFOM. Gli appuntamenti musicali, che sono quelli di più diretta competenza della SFOM, sono quindi ispirati ad uno spirito di comunità, di “festa” e – perché no? – di convivialità, essendo collocati in fascia preserale, nel cortile della Cittadella, all’ora dell’aperitivo: per questo li abbiamo chiamati “Ahppperò”. In questo modo, tra l’altro, per il pubblico sarà possibile prendere parte a queste serate senza precludersi la possibilità di partecipare altrove ad altri eventi serali: “un appuntamento tira l’altro”, insomma — almeno questo è il nostro auspicio”.

Il programma di Cittadella Estate

Si parte subito “a bomba” con i concerti di Kento e Baby Dee. Venerdì 30 giugno alle 21 ci sarà il Live Kento con DJ Fuzzten + 1989 e opening act di Kobra Shock, in cui Kento presenterà il suo nuovo disco “Kombat Rap” insieme allo storico compagno di viaggio ai piatti, DJ Fuzzten, ed al rapper 1989, in un concerto pieno di spunti di riflessione, urla di lotta e rap senza filtri che ha conquistato i palchi del 25 Aprile a Roma, dell'Uno Maggio a Taranto, del Salone del Libro di Torino. Ad aprire la serata anche Kobra Shock, rapper hardcore della provincia di Modena.

Il concerto di Baby Dee si terrà invece domenica 2 luglio alle 21 in collaborazione con il festival CHAMOISic: performer transgender, polistrumentista, è un’artista di fama internazionale che ha collaborato con nomi di alto calibro come Bonnie “Prince” Billy, Antony and the Johnsons, Andrew W.K., Current 93.

La musica sarà il grande leitmotiv dell’estate in Cittadella, con la rassegna Dischi Aperti del 5 e 26 luglio, due serate dedicate a tutti i DJ e beatmaker che vogliano condividere la loro arte con il pubblico della Cittadella dei Giovani, e il Greundzo Party, una festa musicale a tema in programma il 27 luglio. Tornano anche quest’anno gli aperitivi musicali “Ahppperò”: due venerdì al mese, alle 19, si esibiranno in un’atmosfera rilassata di condivisione i The B.O.O.M. (7 luglio), i Magnetics (21 luglio), Galup e Peter Blame (4 agosto), per chiudersi il 25 agosto con Veeblefetzer.

Non può mancare il cinema, con il Cinema Party del 13 luglio. Per le arti performative gli eventi da segnare in calendario sono il 15 luglio con la residenza Ligne 13 di Marta McIldurff e Clown Story della Compagnia Circo a Vapore del 23 agosto. Il 17 agosto sarà una giornata dedicata ai giochi di ruolo.

Le proposte di Cittadella per i giovani non sono solo artistiche, ma anche esperienze all’aria aperta per fare sport e amicizia per un’intera giornata, riscoprendo l’amore per l’ambiente. È questo l’obiettivo di Fuori Cittadella, che propone la Rafting Experience il 6 luglio, il Torneo di beach volley per scarsi il 20, l’Adventure Park il 3 agosto e un Trekking Day il 10 alla scoperta dei rifugi alpini.

Portando avanti da sempre un’apertura e una collaborazione con il territorio, sono diverse anche le date “ospitate” da Cittadella Estate ed organizzate da diversi attori: dagli appuntamenti di Aosta Classica (12, 16, 19 luglio), all’evento conclusivo del Cactus Lab: Boost Your Event (22 luglio), dalla mostra fotografica “La Clé de l’été” di La Clé sur la Porte (esposta dall’8 luglio al 24 settembre), fino al tradizionale appuntamento con GiocAosta (12 agosto).