C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi all’edizione 2023 di AostART

La Chambre Valdôtaine informa che nell’ambito della più ampia manifestazione Aosta in Festa che sabato 19 agosto 2023 vedrà la città di Aosta animata con offerte commerciali presso i negozi del centro cittadino, un’edizione speciale dell'agrimercato Lo Tsaven e animazioni turistiche e culturali, la Camera di Commercio, in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, organizzerà la seconda edizione di AostART, il Mercatino dedicato alle imprese che realizzano prodotti e servizi artigianali (ad esclusione delle imprese del settore agro-alimentare già presenti all'interno del mercato Lo Tsaven).

Condizione essenziale per la partecipazione è la vendita al pubblico di prodotti finiti o di servizi immediatamente fruibili in loco (es: oggettistica, bigiotteria, prodotti tessili, prodotti per il benessere, servizi alla persona, foto/oggetti personalizzati con foto..). La partecipazione all’iniziativa è gratuita e le imprese interessate a prendere parte alla manifestazione devono far pervenire entro il 30 giugno 2023 via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it il modulo di iscrizione reperibile sul sito della Chambre www.ao.camcom.it.