Convocata dai sindacati assemblea lavoratori Dussmann

Dopo il cambio di appalto, con il subentro di Dussmann, sono stati realizzati una serie di incontri con la dirigenza della stessa, "ma determinati problemi - si legge in una nota sindacale - sono rimasti ancora irrisolti anche per le difficoltà riscontrate, sia per il termine dei lavori del Centro cottura, sia per le scarse informazioni ricevute dall’azienda cessante".

Si legge ancora nella nota che "allo stato le richieste avanzate dal sindacato concernenti, la stabilizzazione dei contratti, gli orari di lavoro, le turnazioni, l’organizzazione del lavoro sono ancora in stand by".

"Pertanto - spiegano i sindacati - al fine di verificare i problemi su esposti con gli addetti abbiamo ritenuto opportuno organizzare un confronto in assemblea".