CONTRIBUTO REGIONALE PER I NEGOZI DI VICINATO: LE DOMANDE AL VIA DA AGOSTO 2023

Disponibili per il 2023 ci sono 900mila euro e l'idea è di ampliare ulteriormente la platea dei potenziali beneficiari.

Le domande al via da agosto 2023. Per fornire info e modalità di erogazione Confcommercio VdA ha istituito, presso la sede di Aosta piazza Arco d'Augusto, lo sportello per le imprese iscritte all'associazione.

Il contributo a fondo perso ha l’obiettivo di sostenere la nuova apertura e di garantire il mantenimento dell’attività di esercizi di vicinato che operano esclusivamente nel settore del commercio al dettaglio o che svolgono almeno un’attività di commercio al dettaglio, prevalente o secondaria, classificata con i codici Ateco individuati dal provvedimento.