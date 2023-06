L’insegnamento della montagna

Una tradizione lunga ben oltre 170 anni: nel cuore di Aosta, con Paolo Griffa, chef stellato, la storia di rinascita di un Caffè leggendario, oggi rinomato ristorante e pasticceria ad altissimi livelli.

Una via di collegamento tra le montagne percorsa dall'uomo da migliaia di anni: a quota 2.473 metri sul livello del mare, a bordo di una vecchia jeep militare del 1953, al confine tra Italia e Svizzera, lo straordinario spettacolo del Valico del Gran San Bernardo e, nell’ospizio dei monaci, l’allevamento dei meravigliosi cani di razza San Bernardo.

Le pecore di razza Rosset al pascolo, una natura incontaminata, tutto intorno le montagne che fanno da cornice: ad Arolla, in Valgrisenche, il cambio di vita di Daris, che da imprenditore edile, si trasferisce in questi luoghi magici per dedicarsi all’accoglienza dei turisti ed allevamento dei suoi animali.

La lana lavorata come “una volta”: in Valgrisenche, con le donne della cooperativa Les Tisserands, per raccontare di una straordinaria eccellenza artigianale che da origine a manufatti nei quali è possibile ancora riconoscere l’impronta delle mani che l’hanno realizzati. Il profumo di pascoli millenari: in Valgrisenche, in una ex polveriera scavata nella roccia, risalente alla fine del XIII secolo, oggi magazzino di una cooperativa, il delicato processo di stagionatura della fontina.

Dal timo varico, specie valdostana, alla stella alpina, oggi appositamente coltivata nella Val Ferret ad una quota superiore ai 1.600 metri: ad Aosta, in un piccolo giardino sperimentale, i prodotti e gli integratori ricavati dalle erbe e dai fiori a “chilometro zero”.

Una tradizione millenaria: a Saint Rhemy En Bosses, al confine con la Svizzera, con Davide Ronc, giovane allevatore, la pratica dell’alpeggio che consente di trasferire le mandrie nei pascoli d’altura e di godere di un’erba abbondante, nutriente e ricca di fiori.