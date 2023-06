Proseguono i lavori nei cantieri per i beni e le attività culturali

Proseguono i lavori nei cantieri curati dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali nel centro della città di Aosta.

È stato affidato l’incarico per il rilievo materico e del degrado dell’Arco d’Augusto al fine di redigere successivamente un accurato e apposito progetto di restauro. Contestualmente, in virtù della delicatezza dell'intervento e della stessa area su cui insiste il bene, è in corso la progettazione di un ponteggio a servizio dell'intervento di restauro.

Durante l'estate 2023 sarà realizzata una specifica campagna di rilievo in loco, che richiederà l’utilizzo di una cella per acquisire le informazioni anche sulle parti non facilmente accessibili. La fase di progettazione del restauro, con la predisposizione di tutti gli elaborati e la documentazione utile per la realizzazione dell'intervento, è prevista per l’inizio del 2024, a cui seguirà l'approvazione del progetto e la gara per l'individuazione della ditta esecutrice.

Si ipotizza, invece, la conclusione dell’iter progettuale per il ponteggio nel corso dell'estate 2023 e l'affido del montaggio, a seguito di gara, nella primavera del prossimo anno.

È in corso l’attuazione del Progetto Integrato “Rete cultura e turismo per la competitività Valorizzazione del comparto cittadino denominato “Aosta Est” nell’ambito del Programma investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR).

I lavori iniziati nel settembre scorso, proseguono nella prima area di intervento che vede il recupero dei locali dell'ex-bureau de la langue française e la riqualificazione dell'intera area ex-spettacoli. In questa zona è prevista la realizzazione di un nuovo spazio per spettacoli e attività con la creazione di un porticato a C sui tre lati con vista libera verso il teatro romano.

Nel 2024 i lavori si sposteranno nell'area del Teatro con la sostituzione delle passerelle, la realizzazione di un nuovo percorso verso la Torre dei Balivi, il restauro e la rifunzionalizzazione della Tour Fromage, che a fine lavori verrà riaperta al pubblico. L’insieme delle opere sarà completato con il restauro delle facciate esterne della Torre dei Signori di Quart.

Nell'ambito dell'intervento in atto, anche in virtù di un accordo con la società esecutrice dei lavori presso la ex-casa Rassat, verrà realizzata e opportunamente arredata una nuova biglietteria, più adatta alle esigenze del sito e dell'afflusso di pubblico.

Saranno realizzati, poi, nell’autunno 2023, i lavori per la realizzazione di una struttura esterna a servizio degli addetti alla sorveglianza del Criptoportico atto a garantire il controllo del flusso turistico presso il sito di grande rilevanza archeologica: la struttura è stata progettata per rispondere correttamente alle esigenze della sua funzione e nel contempo in modo da essere correttamente inserita nel contesto tutelato.

Il periodo per la sua realizzazione è stato scelto nel momento di minor affluenza di pubblico essendo necessaria una chiusura del sito per alcuni mesi.

I lavori di riqualificazione e adeguamento impiantistico del Palazzo Roncas sono in fase avanzata.

Esternamente i fronti sono stati liberati dai ponteggi che li hanno avvolti per molti mesi e necessari per l’esecuzione in sicurezza del rifacimento delle coperture, di opere di consolidamento e per il recupero dei fronti esterni.

Sul lato della via Carabel, l’intervento sulla facciata è stato completato nella parte alta, mentre per il basamento avverranno a seguito dello scavo e della posa di tubazioni funzionali all’allacciamento dello stabile al teleriscaldamento. Operazioni di riqualificazione sono ancora in atto sul fronte Ovest e nel cortile, che sarà ripavimentato e opportunamente illuminato.

Sono in fase di esecuzione anche le delicate lavorazioni di realizzazione del nuovo corpo scala, nel piccolo cortiletto lungo il fronte Sud, necessario per garantire un efficiente utilizzo di tutti i piani del palazzo.

All’interno del Palazzo procedono i lavori edili e impiantistici; in particolare sono in corso il completamento degli impianti interni (termici, elettrici, speciali) e l’esecuzione delle finiture tra le quali le tinteggiature, la posa dei serramenti e delle pavimentazioni.

Sono in fase di completamento le lavorazioni di restauro delle superfici decorate dei loggiati e del cortile interno e a breve inizierà il restauro delle pavimentazioni storiche lapidee che verranno correttamente riposizionate.

A seguire saranno poste in opera alcune pareti divisorie, con funzioni anche di contenitore, pensate per creare opportuni spazi di lavoro compatibili con le esigenze di tutela e leggibilità degli originali volumi interni.