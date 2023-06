PCP chiede più attenzione al fotovoltaico e pompe di calore

Il gruppo consiliare Progetto Civico Progressista ha presentato nella giornata di ieri, giovedì 22 giugno 2023, le osservazioni al Piano energico ambientale regionale della Valle d'Aosta. Sulla bozza di PEAR per il periodo 2023-2030 è attualmente in corso la Valutazione Ambientale Strategica, che consente a cittadini, amministratori pubblici, associazioni, forze politiche di presentare osservazioni prima di procedere all'approvazione finale.

«Le osservazioni - specificano le Consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz - si articolano in undici punti e vogliono dare un contributo puntuale ad un miglioramento dell'attuale testo. L'intento è principalmente quello di invitare ad una maggiore concretezza nelle azioni, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo del fotovoltaico e della tecnologia delle pompe di calore, e a prevedere una tempistica più coerente con la strategia della "Road map fossil fuel free al 2040.»

Nei prossimi due decenni ci sarà un cambiamento radicale ed epocale nella produzione e nel consumo di energia. I combustibili fossili (carbone, petrolio, gasolio, benzina, metano…), almeno in questa parte del mondo, verranno accantonati e si punterà soprattutto su idroelettrico, solare, eolico e su tecnologie in continuo e progressivo miglioramento, come le pompe di calore.

Gli edifici privati e pubblici, i mezzi di trasporto, le attività economiche abbandoneranno l'uso di combustibili fossili. Una grande rivoluzione.

«È una strategia resa necessaria dalla necessità di contrastare i cambiamenti climatici provocati dalle emissioni climalteranti - commentano le Consigliere di PCP -. Tutti gli accordi internazionali vanno in tale direzione, così come le Direttive ed i Regolamenti dell'Unione europea. La Valle d'Aosta si è programmaticamente ben inserita in tale scenario approvando, con deliberazione n. 151 del 21 febbraio 2021, la “Road map per una Valle d'Aosta fossil fuel free entro il 2040”, a cui va data puntuale attuazione. In questo contesto è compito di ogni Regione, nell'ambito della predisposizione del proprio Piano energetico e ambientale, indicare in che modo si intende operare per la necessaria transizione energetica.»