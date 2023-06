A Oyace il progetto di valorizzazione dell'artigianato di tradizione "Chez nous"

Ad Oyace torna per il terzo anno di seguito "Chez nous", il progetto di valorizzazione dell'artigianato organizzato dall’Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle.

L'iniziativa rientra nell'ambito di "OyaceInArt", rassegna estiva volta al rilancio culturale e turistico del paese, con l'obiettivo di restituire la memoria a residenti e turisti, valorizzando il territorio e i suoi monumenti dove spicca, per eccellenza, la Tornalla, simbolo del comune.

Protagonista sarà quindi nuovamente l'artigianato di tradizione: 5 hobbisti iscritti all'Albo regionale degli artigiani saranno chiamati a scolpire dal vivo 5 panchine in legno, dal 7 al 15 agosto 2023, ispirandosi al contesto locale e alla storia di Oyace. Il 14 e il 15 agosto sarà inoltre aperta al pubblico una mostra che accoglierà le opere degli artigiani.

Le iscrizioni per prendere parte al progetto sono aperte dal 28 giugno al 12 luglio: gli hobbisti interessati a partecipare devono inviare il modulo di richiesta di adesione al Comune di Oyace, reperibile sul sito www.comune.oyace.ao.it, dove trovano anche tutti gli ulteriori dettagli riguardanti l'evento.

Gli artigiani selezionati si faranno interamente carico del materiale e degli attrezzi necessari per realizzare le opere: sarà corrisposto unicamente un rimborso spese forfettario pari a 900 euro per la realizzazione delle opere. Sarà data precedenza a coloro che hanno già partecipato negli ultimi due anni a eventi similari realizzati in ambito regionale.