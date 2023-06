Quattordicesima pensionati 2023: a chi spetta e importi

L’Inps ha comunicato che nel mese di luglio 2023 provvederà d’ufficio a erogare la somma aggiuntiva, specificando la platea di beneficiari, le modalità di pagamento e gli importi spettanti.

La somma aggiuntiva viene attribuita ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che alla data del 31 luglio 2023, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Considerato che il trattamento minimo (provvisorio) per il 2023 è risultato pari a € 563,74 al mese, il beneficio è erogato ai pensionati che non abbiano superato un reddito personale (non conta quello del coniuge) di € 14.657,24 annui.

Ai fini del reddito rileva non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche i redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate e le pensioni di guerra.