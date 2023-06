Con l'organizzazione del Consiglio Valle e la collaborazione del Centro europeo di bioetica e qualità della vita e dell'Associazione degli assistenti personali e gli operatori socio sanitari Savoir&Faire Vd'A, è stato presentato ad Aosta il libro "James Parkinson, un buon medico, un uomo buono".

Dopo l'introduzione a cura di Patrizia Scaglia, membro del Centro di bioetica, Stefano Ghidoni, psicologo e presidente di S&F Vd'A, ha intervistato l'autore del libro, Carlo Pasetti, medico neurologo di Novara con lunga esperienza nello studio e nella cura della malattia di Parkinson.

"J.P., Londra 1755-1824" ha affermato Pasetti "prima che un bravo medico è stato un uomo buono, un clinico nel vero senso della parola, cioè chinato sul malato per curarne la malattia ma, soprattutto, la sofferenza umana".

Parkinson ha sicuramente accresciuto il valore dell'osservazione utilissima in campo medico come in molteplici altre scienze, anche grazie alle sue attitudini di studioso di archeologia, antropologia, botanica, arte.

Pasetti ha poi concluso auspicandosi che nell'approccio sanitario, oggi tendente alla parcellizzazione dell'organismo umano e alla tecnicizzazione delle diagnosi, vi sia un evidente ritorno ai principi etici e alla relazione d'aiuto, imprescindibili valori nella cura della persona fragile e sofferente.