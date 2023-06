La Federazione delle Imprese Agricole Familiari si è riunita a Riccione

Il 20 e 21 giugno il consiglio direttivo e l’assemblea della FIIAF si sono tenute in Emilia-Romagna per analizzare, in particolare, le conseguenze della recente calamità, che ha colpito decine di migliaia di imprese agricole, molte delle quali a conduzione familiare, in una regione tra le prime a livello nazionale nel comparto agro-alimentare.

“Esprimo la forte vicinanza e la solidarietà di tutta la Federazione alla popolazione civile e alle aziende agricole colpite. Occorre avviare subito la ristrutturazione nelle zone alluvionate – ha rimarcato il presidente FIIAF Carlo Lasagna – con un forte sostegno alle imprese familiari che, da sempre, risiedono anche in aree difficili presidiando e tutelando questi territori”. Durante i lavori è intervenuto – in collegamento - anche il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il quale, nel ringraziare la Federazione per la solidarietà dimostrata a tutti gli associati della Confagricoltura delle province di Bologna, Forlì Cesena e Ravenna, ha ribadito l’importanza di interventi governativi per immediato il ritorno alla normalità delle imprese agricole, nonché di tutti i settori economici e sociali colpiti”.