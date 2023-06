DEVAL SPA SELEZIONA PERSONALE DA ASSUMERE

Deval S.p.A. a s.u. indice una selezione finalizzata all’individuazione di una risorsa, categoria professionale impiegato, da inserire all’interno della Funzione AFC e Servizi Commerciali/Ufficio Servizi Commerciali di Deval S.p.A. a s.u., in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università; qualsiasi laurea o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento è considerata assorbente. Il contratto sarà a tempo indeterminato come meglio specificato nel bando di selezione.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18:00 di venerdì 7 luglio 2023.

E' possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito www.devalspa.it nella sezione “Lavora con noi”.