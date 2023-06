uBroker Spa, il risparmio in bolletta che fa felice l’estate

Ci sono oltre 200mila italiani per i quali le bollette sono una gioia. 200mila privati e aziende che, grazie ai consumi di luce e gas, ottengono sconti progressivi e sempre più corposi che contribuiscono all’azzeramento delle bollette stesse. Eppure, non è una favola, ma il sogno diventato solida realtà di due imprenditori che nel 2015 hanno fondato la ‘uBroker Spa’, innovativa e rivoluzionaria company, oggi leader nel settore dei consumi energetici.

In un momento storico in cui le crisi contingenti e gli scenari geopolitici sono in costante mutamento, determinando trend sfavorevoli per i consumatori, soprattutto per quelli delle fasce più deboli, ‘uBroker Spa’, continua a muoversi in controtendenza. Per dirla come Fabrizio De André, “in direzione ostinata e contraria”.

Il vantaggio rispetto ai competitor è la possibilità di trasformare i costi sostenuti dai propri utenti in risparmi. Veri e propri capitali in crescita da reinvestire a favore del proprio benessere e stile di vita.

Tutto questo è possibile grazie a un meccanismo collaudato e virtuoso. Un modello di business etico e sostenibile alimentato da un patto di fiducia fra chi produce e chi consuma, in cui entrambe le parti raggiungono il massimo grado di soddisfazione dalla produzione e dall’utilizzo dell’energia.

“L’estate segna un netto tratto di demarcazione per gli italiani, desiderosi di leggerezza, gioia e compagnia dopo un anno di lavoro, sacrifici e sicuramente qualche rinuncia. Noi di ‘uBroker Spa’ siamo fieri, di aver adottato una politica fondata sul principio assoluto della redistribuzione della ricchezza, di condividerla con chi, ogni giorno, ci sceglie come partner per le proprie forniture”, esordisce Cristiano Bilucaglia, imprenditore, fondatore e Presidente di ‘uBroker Spa’.

Per poi riprendere: “È così che siamo in grado di trasformare le fatture mensili in un’occasione di prosperità. Per i nostri clienti, gli sconti applicati si trasformano in vantaggi economici. Nel tempo, con costanza, è possibile raggiungere facilmente l’azzeramento della bolletta. Consideriamo questa opportunità un enorme aiuto. Grazie a questo risparmio, è sicuramente possibile migliorare la propria quotidianità.

In una fase di transizione delicata e complessa quale quella in corso, poter far sì che oltre 200mila persone siano in grado di poter andare in vacanza anche grazie a noi è una vera soddisfazione, che ci rende fieri del percorso compiuto sin qui. Questa tendenza ci invita e ci sprona, naturalmente, a fare sempre meglio e di più” chiude il Presidente di uBroker Cristiano Bilucaglia.