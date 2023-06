Valpelline: Gli Amici dell’Abbe’ Henry pronti con il mini-calendario estivo

"Quest’anno è stata dura riuscire a preparare un calendario di incontri – dice Giampaolo Gandelli, Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbé Henry – troppe difficoltà burocratiche che mettono in seria difficoltà i piccoli gruppi come il nostro. Pochi fondi e poche collaborazione. Nonostante tutto abbiamo messo in piedi un bel cartellone che speriamo possa essere apprezzato dai nostri abituali utenti. Abbiamo voluto guardare un po’ di più anche ai giovani mettendo in agenda due serate con grandissimi campioni valdostani. Penso alla Brignone ed a Pellegrino. In base alle risposte … a fine stagione ragioneremo sul nostro futuro".

In effetti non è facile, per una piccola località come Valpelline, garantire eventi come quelli che gli Amici dell’Abbé propongono oramai da quasi 10 anni. Un ciclo che però è stato segnato anche da importanti presenze e incoraggianti successi. Si pensi, per restare alle ultime edizioni, alla serata con Marta Cartabia (poi diventata Ministro della Giustizia), ma anche gli incontri con Gaia Tormena (campionessa del mondo di Mountain Bike Eliminator), Paolo Cognetti (Vincitore Premio Strega) e tanti altri.

“La valigia dei ricordi 2023” propone 9 appuntamenti di cui 8 estivi e uno autunnale. Tutti di giovedì. Si partirà giovedì 29 giugno con la presentazione del libro Curés Alpinistes scritto dal belga Bernard Marnette. La settimana successiva (6 luglio) sarà Daniele Vallet a raccontare i suoi viaggi in bicicletta in giro per il mondo partendo da Fernanda ed io. Probabilmente clou del calendario è, invece, l’incontro del 13 luglio con due “campionissimi del present” molto amati non solo dal pubblico valdostano: Federica Brignone e Federico Pellegrino. Il giorno immediatamente successivo, unico appuntamento di venerdì (14 luglio), sarà la volta del giornalista del Gusto (nonché collaboratore de l’Espresso e Repubblica), Jacopo Fontaneto, che parlerà di Storie del cibo, del vino e dei viaggi.

Il 27 luglio sarà don Ivano Reboulaz a presentare in Chiesa il lavoro di ricerca curato da Sandro Di Tommaso dal titolo Antifonario di Oyace, Officiature mariane di Vignettes e Manoscritto Ansermin. Giovedì 3 agosto serata di attualità con il condirettore del quotidiano La Verità, Massimo De Manzoni, che presenterà il suo libro Regime in redazione. Il 10 agosto altro libro Il sogno di Dana con la presenza dell’autrice Margherita Barsimi e Dana Pectu.

Infine il 10 agosto altro momento di grande coinvolgimento con i “campioni del futuro”: i biatleti Didier Bionaz e Samuela Comola e la speranza dello sci alpino Alice Calaba.

Dopodichè pausa fino al 4 novembre (sabato) giornata in cui insieme all’ormai tradizionale “ammainabandiera” davanti alla Chiesa con la collaborazione degli Hiboux en Musique, verrà presentato anche il libro Thérèse l’altro confine di Giancarlo Telloli.

Tutti gli appuntamenti, saldo diversa indicazione,si terranno nella Sala Polivalente Ex-Centralina con ingresso gratuito.