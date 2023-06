Bocciofila di Quartiere Cogne, torna "Bocciofilm"

Dopo l’anno scorso, torna anche quest’estate “Bocciofilm”, organizzato dal CSV VDA ODV, Comune di Aosta e Bocciofila Quartiere Cogne nell’ambito del progetto “Biblioteca Viva”.

Tre serate di cinema all’aperto alla Bocciofila del Quartiere Cogne, per riflettere su tematiche sociali attraverso commedie e animazioni, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato del territorio valdostano.

La prima data in programma è mercoledì 28 giugno con una selezione di corti del Cactus Film Festival a tematica famigliare introdotti dal Forum delle Famiglie Valle d’Aosta.

L’appuntamento di luglio è invece per venerdì 21 con il film “7 uomini a mollo” (“Le grand bain”), una commedia francese del 2018 diretta da Gilles Lellouche che parla in maniera divertente del riscatto dalla depressione e dalle difficoltà esistenziali attraverso…una squadra maschile di nuoto sincronizzato. Il film sarà introdotto dal Servizio di Educativa Territoriale della cooperativa sociale L’Esprit à l’Envers.

L’ultimo film in programma, mercoledì 2 agosto, è “Les choristes” di Christophe Barratier, che mette in risalto l’importanza della musica e dell’arte per elevare lo spirito di chi la pratica e di chi la ascolta, e la sua straordinaria forza di libertà. A parlarne sarà l’associazione Nota Collettiva.

Tutte le proiezioni sono gratuite e si terranno presso la Bocciofila del Quartiere Cogne di Aosta, Via Giorgio Elter 28, alle ore 21. In caso di maltempo le date potranno subire variazioni.

“Dopo il successo della passata edizione, con Bocciofilm si ripropone una nuova offerta artistica rivolta non solo al Quartiere Cogne, dove si svolgeranno gli eventi, ma all’intera comunità – ha dichiarato Claudio Latino, presidente CSV VDA. Nel contempo, si conferma un collaudato esempio di coprogettazione tra Enti del Terzo Settore e Ente pubblico, dove il mondo del volontariato viene correttamente valorizzato”.