Le Classe terze SS1°IS san FRancesco a Bolzano e Dacau con l'aiuto degli Alpini

Le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituzione scolastica San Francesco hanno partecipato, nei giorni 22-23-24 maggio 2023, alla visita di istruzione a Bolzano (Alto Adige) e Dachau (Germania).

La finalità è stata di sensibilizzare gli studenti ai tragici avvenimenti accaduti durante il secondo conflitto mondiale e portarli a riflettere su eventi storici che paiono lontani nel tempo e che rischiano di venire dimenticati; inoltre li si è voluti avvicinare ad una realtà diversa, se pur alpina, incrementando le loro conoscenze storiche, artistiche e naturali relative ad un’altra Regione d’Italia e d’Europa.

Le spese per il trasporto in bus sono state a carico della Sezione ANA - Associazione Nazionale Alpini - della Valle d’Aosta, cui va il nostro ringraziamento, che ha voluto offrire ai ragazzi delle terze medie la possibilità di far memoria di fatti e vicende storiche che hanno sconvolto l’Italia e l’Europa, visitando i luoghi nei quali si sono consumati tragici avvenimenti.

Hanno così commentato l’esperienza alcuni alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado San Francesco – a.s. 2022-2023 (Beatrice Lillaz, Aurora Maglione, Lorenzo Pasquali, Xavier Botto Poala, Gaia Chevrere, Eloise Favre):

“Se noi ragazzi del terzo anno di scuola media dovessimo riassumere quest’esperienza in una parola, sceglieremmo l’aggettivo: particolare. Invece la frase sintesi sarebbe: “È stato un viaggio ricco di esperienze, di scoperte ed anche di numerose ore trascorse in pullman”.

"Questa visita d’istruzione è stata la chiusura di un anno, di un percorso che ha fatto mettere ufficialmente la ciliegina sulla torta al cammino intrapreso alle medie, concluse con un primo anno finalmente liberi dalla pandemia".

"Siamo andati a visitare un museo di arte moderna, la città di Bolzano, il campo di concentramento di Dachau e… abbiamo imparato molto su come sopravvivere a tempo prolungato in pullman in vista di lunghi viaggi futuri".

"Pensiamo che sia stata una bellissima gita nonostante sia durata soltanto tre giorni, ma tre giorni fantastici caratterizzati da scherzi, risate e momenti di riflessione".

"La gita a Bolzano e Dachau ci ha fatto comprendere la storia più da vicino, dandoci anche l’opportunità per stare tutti insieme, divertirci e rafforzare i rapporti con amici e professori nei momenti liberi. Prove tangibili sono le piacevoli ed esilaranti partite a carte coi professori e le canzoni cantate a squarciagola con le fantastiche professoresse. Abbiamo avuto soprattutto l’occasione di distaccarci dai banchi di scuola, svagandoci e insieme scoprendo attraverso i nostri occhi, allontanandoci dalla classica lezione frontale".

"Sono stati tre giorni memorabili per gli scherzi, lo stare con gli amici e il visitare il campo di concentramento di Dachau, esperienza pesante ma che ha permesso di conoscere le atrocità passate, che ha lasciato a ognuno di noi un ricordo importante. Ci siamo divertiti moltissimo vagando per l’interessante centro di Bolzano, comprando innumerevoli souvenir.

Avremmo voluto che durasse di più, in modo da godercela a fondo, ma nessuno di noi si dimenticherà di questa esperienza".