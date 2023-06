GLI ALPINI VALDOSTANI AL LAVORO PER DUE GRNDI MANIFESTAZIONI

"Ventidue gigantografie da esporre sotto i portici di piazza Chanoux, ad Aosta , da fine luglio sino ad ottobre. Una carrellata sulla storia della Sezione Valdostana, dalla fondazione del 6 settembre 1923 sino ai giorni nostri. Foto capaci di trasmettere emozioni e raccontare l'impegno delle Penne Nere nelle più svariate attività: da quelle sociali alle sportive, dagli interventi concreti sul territorio a quelli solidali per le categorie più fragili.

“Sarà una esposizione che ci porterà al 21 e 22 ottobre quando celebreremo il Raduno del Primo Raggruppamento ed il Centenario di vita della nostra Sezione”. Il Presidente Carlo Bionaz in settimana ha coordinato il lavoro della Commissione incaricata di proporre e scegliere le fotografie da trasferire sui pannelli che arricchiranno la tradizionale passeggiata sotto i portici di Aosta.

"Abbiamo scelto dei soggetti che sapessero raccontare i momenti della nostra istituzione, le cose che sappiamo fare e quello che abbiamo fatto, la nostra Sede, il nostro patrimonio. Con sobrietà ma con l'orgoglio e la fierezza di essere sempre stati accanto alla gente e di avere al nostro interno tante professionalità”.

Il quadro delle celebrazioni sta prendendo sempre più corpo e la partecipazione degli Alpini sarà quella delle grandi occasioni. In questo periodo il Vessillo della Sezione Valdostana è presente in molte città italiane, per ultime Belluno e Pinerolo, logico attendersi la presenza di altrettanti Vessilli e delegazioni.

Definite nel frattempo le tempistiche per la posa delle quattro statue nei Giardini Pubblici di Aosta, con i basamenti che saranno messi a sito nella immediata vigilia dell'Adunata. Anche per la Lotteria ogni dettaglio è stato già definito e nelle prossime settimane verranno distribuiti ai Gruppi i blocchetti dei biglietti da vendere al prezzo di due euro ciascuno. In totale i biglietti saranno venticinquemila ed il parco dei quasi centonovanta premi è molto ricco.

Si va dall'autovettura al ciclomotore, dalla mountain bike al televisore per un valore stimato di ogni premio di circa cinquanta euro.

I biglietti dovranno essere venduti entro il 21 ottobre ed il sorteggio avverrà a fine ottobre nella Sede dell'Ana, a Villa Brezzi.

Assume perciò particolare rilievo la Commemorazione del Battaglione Monte Cervino, in programma sabato 1° luglio a BreuilCervinia. Essendo il 65° Anniversario riveste un carattere solenne , per l'occasione sarà presente il Generale Ignazio Gamba , Comandante delle Truppe Alpine. Alle 8.30 di sabato ci sarà l'ammassamento nel piazzale Breithorn, quidi la sfilata di Vessilli e Gagliardetti per le vie del paese. Tutti i partecipanti saliranno poi sino alla Chiesetta degli Alpini dove sono previsti i momenti istituzionali della Cerimonia . Dopo l'alzabandiera ci sarà la deposizione di una corona d'alloro e le allocuzioni ufficiali . Quindi la Santa Messa officiata da Don Paolo Papone.

A partire dalle 15.30 la Fanfara Sezionale ed il Coro Ana Monte Cervino si esibiranno nelle via principali del Breuil.