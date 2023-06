Adventurer di Giroparchi Adventur trail sul Gran Paradiso

Hanno in comune l’età e una grandissima passione per la montagna: sono i dodici giovani alpinisti - sei ragazzi e sei ragazze - selezionati per partecipare alla prima edizione di Giroparchi Adventure Trail, il nuovo percorso di Fondation Grand Paradis che li porterà a vivere l’ascesa di tre grandi cime del Gran Paradiso. Sono Fabienne Aguettaz, Leon Barailler, Nyna Carlon, Matias Colajanni, Margot Comune, Maxime Desaymonet, Noella Gabriele, Richard Hugonin, Alice Maniezzo, Emilie Marra, Pietro Percino e Rémy Sedran. Da Valpelline a Gressoney, da Donnas a Saint-Marcel, i dodici adventurer rappresentano tutta la Valle d’Aosta; studiano musica, agronomia, scienze applicate, lingue; praticano sci di fondo, arrampicata, atletica, amano stare tra i ghiacci e sono “nati nel posto giusto”: tra le vette.

Il gruppo ha iniziato l’avventura martedì 20 giugno presso la sede di Fondation Grand Paradis al Villaggio Minatori di Cogne, con una giornata di formazione ricca e multidisciplinare.

Insieme a Luisa Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand Paradis, i giovani adventurer hanno scoperto i dettagli del progetto che li trasformerà in veri e propri testimonial dei valori del Gran Paradiso e hanno approfondito la ricchezza del patrimonio naturale del Parco e la storia dell’alpinismo che ruota tutta intorno alla Valle d’Aosta. Abele Blanc e Marco Farina, alpinisti e guide UVGAM, hanno condotto i ragazzi alla conoscenza delle pratiche di sicurezza in montagna, del giusto equipaggiamento, dei nodi indispensabili per formare una cordata e dei percorsi che verranno affrontati. Con le esperte di comunicazione e filmmaking della Fondazione, Ilaria Salerio e Francesca Nota, gli adventurer hanno testato le proprie capacità di comunicazione social e di realizzazione di video, con cui racconteranno le loro imprese. Infine Paul O’Boyle, insegnante madrelingua di English Centre Aosta ha accompagnato tutte le attività con incursioni nella lingua Inglese.

I ragazzi si sono mostrati entusiasti della proposta, sottolineando la loro voglia di imparare, scoprire nuove montagne, conoscere coetanei con gli stessi interessi con cui creare ricordi condivisi e buttarsi in una nuova avventura. Il pubblico li potrà seguire sui canali social di Giroparchi e della Fondazione e vedere protagonisti della cerimonia di apertura del 26° Gran Paradiso Film Festival che si terrà lunedì 24 luglio a Cogne alle ore 17:00.