MODIFICHE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E RACCOLTA RIFIUTI

In particolare cesserà l’attività di raccolta degli imballaggi in cartone effettuata il sabato pomeriggio e i giorni festivi per utenze non domestiche (“porta a a porta” del centro storico).

Di conseguenza, nei giorni suindicati sarà vietata l’esposizione degli imballaggi in cartone.

Inoltre, dal prossimo 8 luglio saranno uniformati gli orari feriali di apertura delle Isole ecologiche di località Montfleury e di via Caduti del Lavoro, 11.

Le due strutture saranno aperte dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17.

Infine, a partire dal 9 luglio l’Isola ecologica di località Montfleury osserverà anche l’apertura domenicale con orario 8 – 13 e 14 – 17.