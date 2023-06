Concluso all'Osservatorio Astronomico VDA il corso di formazione e orientamento STEM per le ragazze liceali di Aosta

Il Soroptimist International Club Valle d’Aosta conferma il suo impegno finalizzato a promuovere lo studio di materie scientifiche tra le giovani prossime alla scelta del percorso universitario da cui dipenderà il loro futuro professionale.

Per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy, il Soroptimist ha offerto, il 19 e 20 giugno scorsi, ad un gruppo di studentesse del quarto anno del Liceo delle scienze umane e scientifico “Regina Maria Adelaide” e del Liceo classico, musicale e artistico di Aosta la possibilità di seguire lezioni e laboratori di astrobiologia, cosmologia, robotica e stampa in 3D.

Docenti, per le undici studentesse che hanno aderito al progetto, Paolo Calcidese, fisico, ricercatore e responsabile della didattica e divulgazione presso l’Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy; Katia Berlingeri, laureata in Scienze naturali e specializzanda in Didattica e Comunicazione delle Scienze; Paolo Recaldini, consulente nell’ambito delle discipline olistiche; Matteo De Re, ricercatore e divulgatore scientifico.

“Abbiamo colto l’opportunità di vivere questa breve, ma interessante esperienza all’Osservatorio per capire su quale indirizzo universitario orientarci o per confermare le nostre scelte” hanno detto alcune delle ragazze protagoniste della due giorni dedicata alle scienze.

Le liceali hanno espresso apprezzamenti per i docenti che “hanno saputo coinvolgere, divertire e rendere interessanti e comprensibili anche ai neofiti argomenti molto ostici e di non facile approccio in così poco tempo”.

La due giorni di divulgazione scientifica ha permesso alle 11 partecipanti di ottenere l’attestato di frequenza che potrà essere utilizzato come credito per il punteggio dell’esame di Stato che le ragazze affronteranno il prossimo anno.