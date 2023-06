Inaugurazione esposizione "Merletti, fili che uniscono" al MAV

Venerdì 23 giugno alle 18 inaugura al MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione l’esposizione “Merletti, fili che uniscono”. La mostra, nata dalla collaborazione tra l’IVAT - Institut Valdôtain de l’Artisanat de tradition, attraverso il MAV, e l’ERPAC - Ente Regionale PAtrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia vuole raccontare l’antica arte del merletto al tombolo o dentelles attraverso il confronto tra due territori: Cogne e Gorizia.

“La Valle d’Aosta e il Friuli-Venezia Giulia sono aree di confine, profondamente segnate dagli eventi storici e dalle influenze culturali vissute nel corso dei secoli. Le particolarità linguistiche e identitarie si riflettono anche sulle tradizioni artigianali che grazie a questa mostra possiamo conoscere e apprezzare.” – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d’Aosta Luigi Bertschy – “Questa mostra è una grande occasione per ampliare reti per la valorizzazione dell’artigianato di tradizione.”

Il merletto è una “piccola arte” che ha attraversato i secoli con la sua storia e che oggi è riconosciuta in quanto sapere antico capace di dare vita a preziose creazioni senza tempo. L’arte del merletto nasce ufficialmente in Europa nel ‘500 per poi diffondersi in tutti i Paesi, differenziandosi nelle tecniche e nei soggetti, nel suo utilizzo e nei colori, nei materiali e nella qualità dei manufatti.

In questa esposizione si raccontano due eccellenze della creazione di merletti al tombolo: la Dentelles de Cogne, minuziosa lavorazione che si tramanda a memoria da tempo e che fa della tradizione una missione culturale e identitaria, e i Merletti goriziani, preziose lavorazioni contemporanee che nascono dallo studio e dall’evoluzione di una tradizione antica.

La tradizione del pizzo al tombolo delle due realtà culturali ha in comune l’origine, ossia l’ambito religioso da cui entrambe prendono vita, le monache benedettine di Cluny e le Orsoline, e una posizione territoriale di confine, che ne fa crocevia di incontri e teatro di avvenimenti storici. In entrambi i luoghi le peculiarità culturali hanno dato nuova linfa alla tradizione, portando però ad un operato creativo differente.

“Questa mostra dedicata ai merletti” – spiega la curatrice della mostra Nurye Donatoni – “nasce dalla volontà di confronto che da sempre contraddistingue il MAV. Quest’esposizione nasce dal riconoscimento di un’affinità riscontrata tra due aree di confine, a est e ovest delle Alpi, anche nella modalità di valorizzazione dell’artigianato e dei suoi saperi. I Merletti e le Dentelles rappresentano in entrambe le realtà un valore del fare artigianale di eccellenza in quanto componenti identitarie di una comunità.”

Attraverso l’esposizione di oltre 60 manufatti, tradizionali e contemporanei, provenienti da maestre dentellières di Cogne e maestre merlettaie di Gorizia, si racconta una manualità e una cultura che si incontrano e confrontano per rinnovare una tradizione millenaria.

L’esposizione è visitabile presso il MAV dal 24 giugno al 30 ottobre dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso compreso nel biglietto del museo.