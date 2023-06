Croméyeuï Le Regine: la cultura di montagna declinata al femminile

Dopo il successo dello scorso anno, è nelle librerie in questi giorni il nuovo libro dedicato a Courmayeur, al Monte Bianco e alla montagna (Croméyeuï è il nome del paese nella versione in lingua patois).

La storia della cultura di montagna è troppo spesso declinata al maschile e l’enorme contributo dato dalla parte femminile è solo sfiorato, senza ricordare che non può esistere un tempo né un mondo fatto unicamente di sole senza luna, di maschile senza femminile. Così questo secondo volume parla dell’altra metà del cielo.

E così scopriamo che le Regine del Cielo sono le Tre Marie a protezione di Courmayeur dal Dente del Gigante (Regina Immacolata), dal Mont Chetif (Regina Pacis) e Maria Notre Dame de Guérison. Proprio di quest’ultimo amato santuario sono pubblicate sul volume inedite ed esclusive maxi fotografie panoramiche (oltre 80 cm) che documentano i celebri ex-voto a ringraziamento di disgrazie e drammi mai accaduti, specialmente tra i monti e in argomenti di alpinismo e sci.

Seguono i capitoli dedicati alle Regine Terrene (Margherita di Savoia che amò e frequentò questi luoghi) e alle prime Regine dell’Alpinismo (Marie Paradis in vetta al Monte Bianco). I “quadri" proseguono con l’acqua, la neve, la luna, il sesso (“Non lo fo per piacer mio ma per dare figli a Dio”) fino alla scuola, alla medicina e ai rimedi (Lo secré), alla veillà e alla paura.