Institut de Danse du Val d’Aoste, 8 allieve protagoniste a Cirié

La scuola di danza “Institut de Danse du Val d’Aoste” è stata ancora una volta protagonista in questa fine d’anno scolastico, in questo caso in trasferta fuori Valle, precisamente a Cirié (TO), in occasione della rassegna “Connessioni Dinamiche”. Si è trattato di un evento benefico a favore della “Fondazione FARO - Valli di Lanzo”, che dal 1995 assiste i malati bisognosi di cure palliative.

Le ballerine della scuola di danza valdostana, accompagnate dalle loro insegnanti Elena Aloisio e Silvia Melis, si sono esibite sul palco allestito all’interno del Parco di “Villa Remmert”: si tratta di Asia Maio, Serena Spanò, Maria Venuti, Alice Susanna, Giulia Lanaro, Alice Menegazzi, Francesca Violante e Azzurra Di Filippo. Le ragazze hanno presentato delle coreografie preparate da Silvia Melis, Christian Carubelli e Dorella Gigliotti.

In particolare, Maria Venuti e Serena Spanò sono state premiate per il passo a due di modern "Alchimia", coreografato da Christian Carubelli, ottenendo diverse borse di studio per stages e percorsi formativi di danza classica, moderna e contemporanea.