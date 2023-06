Telecomunicazioni e codice dei contratti oggetto del confronto tra i Sindaci, che hanno approvato il “Sistema Stalli Rosa Valle d’Aosta”

La seduta dell’Assemblea CPEL si è aperta con l’intervento dell’Assessore regionale agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna, Luciano Caveri, che ha illustrato il Piano Italia 1 Giga e il Piano Italia 5 G, finanziati nell’ambito del PNRR per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione.

Sul tema, il Presidente Alex Micheletto ha auspicato che gli Enti Locali possano avere momenti di confronto con i soggetti che si occupano di tali infrastrutture; l’invito è stato accolto dall’Assessore Caveri, che ha ribadito la disponibilità anticipando il coinvolgimento dei rappresentanti degli Enti Locali in un apposito tavolo di lavoro finalizzato alla condivisione delle priorità e delle criticità segnalate dal territorio.

In seguito, è intervenuto l’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, per illustrare ai rappresentanti degli Enti Locali valdostani alcuni punti connessi all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In merito, l’Assessore ha assicurato agli Enti Locali il pieno supporto delle strutture regionali, al fine di favorire la transizione verso il nuovo sistema.

L’Assemblea è poi passata all’analisi dei provvedimenti oggetto di parere, esprimendosi su due proposte di deliberazione della Giunta regionale e su tre proposte di legge.

Nel dettaglio, è stato espresso parere positivo con osservazioni in merito alla proposta di deliberazione che approva le modalità per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni e le modalità per la declassificazione delle strade regionali; si tratta di un adeguamento di quanto previsto con la precedente deliberazione n. 815/2019 resosi necessario a seguito dell’approvazione della l.r. 30/2022 che ha integrato la l.r. 26/2006 in materia di strade regionali. L’Assemblea del CPEL, in relazione agli interventi di posa o manutenzione di reti infrastrutturali su strade regionali, evidenziando il significativo impatto delle opere di ripristino del manto stradale e rendendosi disponibile all’avvio di un confronto in merito, ha invitato l’Amministrazione regionale ad individuare soluzioni tecniche e procedurali che consentano di limitare i costi di ripristino delle strade senza inficiarne la sicurezza e la percorribilità.

Parere positivo è stato inoltre espresso sulle proposte di legge n. 106 (“Celebrazione dell’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia), n. 107 (recante disposizioni urgenti per l’efficientamento organizzativo degli enti del comparo unico) e n. 108 (relativa alla composizione dell’Osservatorio regionale sul Servizio idrico integrato, istituito con l.r n. 7/2022 “Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato”).

Il Presidente del CPEL ha infine ringraziato Mauro Lucianaz, Sindaco di Arvier, per il notevole impegno messo in campo in questi anni in qualità di Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines e ha augurato buon lavoro al nuovo Coordinatore della Conferenza, Michel Martinet, Sindaco di Gressan.

L’Assemblea CELVA ha approvato all’unanimità l’istituzione del “Sistema Stalli Rosa Valle d’Aosta”, Illustrato dal Presidente Alex Micheletto e dal Sindaco di Aosta Gianni Nuti, evidenziando come il sistema Enti Locali valdostano abbia saputo lavorare, ancora una volta, in maniera compatta e condivisa.

Si tratta di un’iniziativa che fa seguito all’introduzione nel Codice della Strada di contrassegni speciali, i cosiddetti “permessi rosa”: tali permessi consentono alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambini di età non superiore a due anni di sostare, per un massimo di 3 ore consecutive, in spazi loro appositamente riservati (laddove istituiti). I permessi rosa saranno rilasciati dal Comune di residenza e saranno validi sul territorio di tutti i Comuni della Valle d’Aosta ove siano presenti gli stalli rosa.

L’iniziativa intende uniformare le procedure per il rilascio e l’utilizzo dei contrassegni e si pone in un’ottica di semplificazione e collaborazione volta a promuovere, sul territorio regionale, politiche in favore della famiglia e della prima infanzia: il CELVA metterà infatti a disposizione dei Comuni valdostani lo schema di Regolamento per il rilascio dei permessi rosa, il modello di deliberazione per l’approvazione del Regolamento e il modulo Fines per la richiesta del permesso rosa da parte degli aventi diritto.