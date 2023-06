Sotto a chi tocca

Rami e siepi che invadono i marciapiedi, arbusti che invadono la 'ferrovia sospesa' Aosta-Pré Saint Didier, marciapiedi dissestati in città e in via Piccolo San Bernardo è quanto salta agli occhi di chi si muove a piedi e incontra gli intoppi, soprattutto chi ha problemi di deambulazione.

Sterpaglie e erbacce secche si sono impadronite del binari della ferrovia; eppure l’ente si era impegnato per una continua manutenzione. A proposito non si sente più parlare del ripristino né di un eventuale riutilizzo con latri scopi come potrebbe essere una pista ciclabile.

Oltre al rischio di incendi c’è da dire che non è proprio una bella immagine.

Sarebbe tempo che l’Amministrazione pensasse alla riqualificazione dell’ingresso ovest, carta di presentazione della capitale per chi arriva dalla Francia.

Ma poi anche la Regione dovrebbe impegnarsi maggiormente per la manutenzione del verde nelle aiuole che fiancheggiano il Palazzo che paiono abbandonate al loro destino. Così come i marciapiedi. E’ bene ricordare che l’esempio viene dall’alto e comunque l’Alto ha il dovere di dare il buon esempio.

A chi compete la potatura delle siepi pubbliche e privare che invadono gli spazi pubblici?