Auto a Km 0: 5 motivi per acquistare un’auto a Km0

Acquistare un'automobile a Km0 si rivela spesso un ottimo affare. Si caratterizzano infatti per alcuni pregi specifici, che non si trovano né nelle auto nuove né in quelle usate.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica dei vantaggi che il "chilometro zero" garantisce, offrendo qualche consiglio per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e introducendo Gruppo Marino, una concessionaria che offre automobili a Km0 di qualità (e non solo).

Tutti i pregi delle auto a km0

Attorno al concetto di chilometro zero, quando si parla di automobili, gravita un po' di confusione. Molti le confondono con le auto nuove, alcuni con le auto aziendali.

Dunque, cosa sono le automobili a Km0? Semplice, sono veicoli che hanno all'attivo meno di 100 km. Esatto, lo "zero" presente nel nome va inteso come "vicino allo zero". È comunque ovvio: il grado di usura è estremamente basso, sostanzialmente impercettibile.

Emergono quindi tutte le differenze con le auto aziendali, che sono a tutti gli effetti delle auto usate, solo un po’ meno usurate rispetto a quelle dei privati. In genere, non raggiungono i 30.000 chilometri.

Verrebbe da chiedersi come mai esistano sul mercato automobili a km0, o per meglio dire, veicoli che sono stati guidati per meno di 100 km. La risposta va rintracciata nei rapporti tra concessionari e case automobilistiche. I concessionari convenzionati sono chiamati a garantire un tot di vendite annue al concessionario. Se all’appello mancano alcune vendite, provvedono in prima persona acquistando le auto mancanti. Quelle, e solo quelle, sono auto a km0. Il chilometraggio esiguo, ma superiore allo zero, è dovuto agli spostamenti verso la sede della concessionario o, tutt’al più, a qualche test drive.

Alla luce di queste informazioni, appaiono evidenti i vantaggi delle automobili a km0. E’ comunque utile fare una panoramica.

Condizioni pari al nuovo . Le automobili a km0 non sono nuove in senso tecnico, ma è come se lo fossero. Sono state usate per poche ore, e per pochi km.

. Le automobili a km0 non sono nuove in senso tecnico, ma è come se lo fossero. Sono state usate per poche ore, e per pochi km. Convenienza . Nonostante il grado di usura infimo, costano meno rispetto alle controparti nuove. In media, un 20-25% in meno. Ciò significa un risparmio di almeno qualche migliaia di euro.

. Nonostante il grado di usura infimo, costano meno rispetto alle controparti nuove. In media, un 20-25% in meno. Ciò significa un risparmio di almeno qualche migliaia di euro. Pronta consegna . Le auto a km0 sono già immatricolate, quindi è sufficiente attendere qualche giorno per entrarne in possesso, giusto il tempo di espletare poche formalità (come il passaggio di proprietà).

. Le auto a km0 sono già immatricolate, quindi è sufficiente attendere qualche giorno per entrarne in possesso, giusto il tempo di espletare poche formalità (come il passaggio di proprietà). Visione diretta . Le auto si trovano già in sede, parcheggiate negli spazi gestite dal concessionario, quindi possono essere visionate liberamente e persino provate.

. Le auto si trovano già in sede, parcheggiate negli spazi gestite dal concessionario, quindi possono essere visionate liberamente e persino provate. Garanzia. Per legge, e a differenze delle auto usate, le automobili a km0 devono essere associate a una garanzia di almeno un anno.

Come scegliere un'automobile a km0

Scegliere, o per meglio dire valutare, un’automobile a km0 è molto più semplice rispetto alle auto usate. Queste potrebbe manifestare i segni dell’usura, nascondere qualche guasto o qualche imperfezione. Le “chilometro zero” sono perfette per definizione, dunque paragonabili ai modelli nuovi.

Dunque, il consiglio è di utilizzare i medesimi criteri che si utilizzerebbero in caso di acquisto del nuovo. E’ una questione di gusti personali, di esigenze private etc.

L’unico problema risiede nell’abbondanza della scelta. Chi opta per il nuovo può scegliere tra tutti i modelli prodotti dalla casa automobilistica, mentre chi opta per un’automobile a km0 può scegliere solo tra i modelli acquistati dalla concessionaria. Dunque, è necessario profondere attenzione prima di tutto nella scelta della concessionaria. Tra le più fornite in assoluto spicca Gruppo Marino.

Perché Gruppo Marino

Gruppo Marino vanta un’esperienza più che cinquantennale. Il suo background è quindi solido, la sua presenza capillare: è presente in tutta la Puglia e persino in Basilicata.

Soprattutto, è partner ufficiale di ben tre case automobilistiche: Dacia, Renault e Opel. Un bel vantaggio, per chi cerca automobili a km0. Ecco alcuni dei modelli in vendita.