Successo per la prima edizione di Marché aux fleurs

L’Assessorato dei Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali esprime soddisfazione per la grande affluenza di pubblico (circa 4000 visitatori) che nello scorso fine settimana ha popolato la prima edizione di Marché aux Fleurs.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Aymavilles e con Asproflor – un’associazione indipendente che unisce i produttori florovivaisti italiani -, la mostra-mercato si è svolta nel parco del castello, una location particolarmente apprezzata dai visitatori e dagli stessi espositori, che auspicano una seconda edizione.

“Il Marché aux fleurs - evidenzia l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - è stato un evento assolutamente nuovo per la Valle d’Aosta: una rassegna a stretto contatto con i vivaisti e con gli esperti del settore all’insegna della consapevolezza e della sensibilizzazione al verde come bene pubblico per sottolineare, una volta di più, l’importanza della tutela del paesaggio quale perfetta e armonica simbiosi di architettura e natura”.

“Grazie al Marché aux fleurs il Castello di Aymavilles e il suo parco sono stati assoluti protagonisti di un week-end fiorito, in cui ancora una volta il nostro patrimonio culturale ha dimostrato di poter essere apprezzato sotto forme diverse, come dimostrano le circa 900 persone che hanno visitato il castello” afferma Viviana Vallet, Dirigente della Struttura Patrimonio storico-artistico e gestione dei siti culturali.

Particolarmente riuscite sono state, infatti, anche le diverse iniziative collaterali proposte dall’Associazione Aproflor con 180 bambini che hanno preso parte ai laboratori a loro dedicati e il tutto esaurito alle conferenze specialistiche, grazie ad un pubblico attento e interessato.

Le giornate soleggiate, ma soprattutto la presenza di figuranti in costume ottocentesco del gruppo storico Nobiltà Sabauda, hanno reso l’esperienza unica attraverso la scelta di abiti raffinati e perfettamente in linea con lo spirito del castello.