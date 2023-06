Noi Moderati VdA ai ferri corti con la Lega per la legge elettorale

Nuova tensione nella destra valdostana. Questa volta la saetta è partita da Orlando Navarra, segretario di Noi Moderati VdA. Il motivo della lite verbale è la riforma della legge elettorale regionale.

“La volontà della Lega – spiega in una nota Navarra - è continuare ad avere le mani libere come abitudine della vecchia politica, con i giochi di palazzo, anziché quella di aderire ad un progetto di coalizione del centrodestra che ha già dimostrato con i fatti e sul campo di essere vincente in Valle d’Aosta”.

Orlando Navarra interpreta così la dichiarazione di Marialice Boldi, commissaria di Lega Vda, rilasciata all’agenzia Ansa. “La Lega Vda – riporta l’Ansa - non ritira la propria proposta. Ribadito ‘no’ all'elezione diretta del Presidente della Regione. Noi abbiamo presentato una proposta di legge elettorale che sarà discussa assieme alle altre proposte in commissione e in aula. Il risultato finale sarà per forza frutto di un compromesso tra più testi. Noi non ritiriamo la nostra proposta e porteremo avanti alcuni suggerimenti che sono emersi durante l'ultima riunione delle forze di centrodestra a Roma. La nostra proposta non prevede l'elezione diretta del presidente della Regione e noi siamo per la nomina del presidente da parte di chi vince, partito o coalizione. Il progetto del centrodestra non deve essere 'appeso' solo alla legge elettorale, tanti sono i temi che ci uniscono".



Di tutt’altra idea è Orlando Navarra per il quale ricordando gli impegni assunti a Roma nel corso di un incontro della destra valdostana con la destra nazionale accusa la Lega di “non aver rispettato nemmeno il requisito minimo, deciso a Roma, dell’indicazione del Presidente della Regione”. Per questo NOI MODERATI invita la Lega “a fare chiarezza ed a non collocarsi fuori dal Centrodestra per piccoli interessi di bottega che nulla hanno a che vedere con l’interesse dei valdostani”.