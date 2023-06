Fermeture du Tunnel du Mont-Blanc: le Président Testolin rencontre la délégation française

Cet après-midi, au Palais régional, le Président de la Région Renzo Testolin a rencontré une délégation du Gouvernement français pour discuter des conséquences de la fermeture programmée du Tunnel du Mont-Blanc, liée aux travaux d’entretien extraordinaire de l’ouvrage. La délégation conduite par Vincent Pourquery de Boisserin, comprenait notamment le sous-préfet de Bonneville Rémy Darroux et le Consul général de France à Milan, François Revardeaux.

Durant la rencontre, le Président Testolin a souligné les préoccupations de la communauté valdôtaine à la perspective de l’impact considérable que ne manquera pas d’avoir l’interruption de la liaison via le Tunnel du Mont-Blanc sur les communications transfrontalières et internationales entre l’Italie et la France au cours des prochaines années. Le Président de la Région a par ailleurs indiqué qu’il souhaitait que l’Italie et la France entament sans délai une réflexion approfondie sur l’avenir des transports transalpins et sur le rôle que pourra jouer la Valle d’Aosta dans ce contexte.