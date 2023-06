Caveri ‘i francesi non vogliono il raddoppio del traforo Monte Bianco’

"Se intanto i tir assediano oggi il Brennero con gli austriaci che limitano i mezzi con code epocali sull'AutoBrennero, nel nostro nord-ovest vien da piangere per ovvie ragioni e cioè perché manca una reale progettualità che assicuri un avvenire al sistema trasportistico". Lo scrive sul suo blog, ripreso dall’agenzia Dire, l'assessore agli Affari europei della Regione Valle d'Aosta. Che spiega: "L'autostrada dei Fiori è satura al valico di Ventimiglia, il Fréjus raddoppiato si troverà con carichi di traffico incredibili con un'autostrada di montagna già invecchiata e il tutto peggiorerà nei tre mesi da qui al 2028 a causa della chiusura del nostro traforo del Monte Bianco, che resterà vecchio e per ora monotubo". Per Caveri, "manca un'iniziativa strategica europea e Italia e Francia si troveranno accomunate da proteste di vario genere".

In particolare, per il tunnel del Monte Bianco, "il mondo dell'imprenditoria italiana spinge per il raddoppio spesso considerando noi politici dei cretinetti, quando spieghiamo che con i francesi bisogna fare i conti- prosegue l'assessore- ma i francesi -lo dico perché informato- non vogliono sentire parlare di raddoppio né a Parigi, né a Lione e figurarsi a Chamonix".

Intanto, "Bruxelles tace e nella nuova versione della Rete transeuropea dei trasporti, già presentata dalla Commissione approvata con modifiche dal Parlamento europeo, nulla si dice e il Consiglio che la voterà dovrà tenere conto del diniego francese duro e puro", sostiene Caveri. Che aggiunge: "Si sa che esistono progetti per tunnel di base, che entrino in galleria con modalità stradale o con forme di intermodalità via treno (tipo Autostrada Ferroviaria Alpina con base ad Orbassano), ma nessuno al momento -e spiace- li sta prendendo sul serio, specie se impegnati in un braccio di ferro con i francesi".

L'assessore, sempre secondo Dire, definisce la questione "una storia complicata": "Spiace che ci siano semplificazioni in corso, tipo chi dice -anche a Roma ad elevati livelli- che l'Italia inizierà a scavare in parallelo all'attuale tunnel e poi si vedrà. Ipotesi impossibile, tenendo conto dei rapporti bilaterali necessari con la Francia, e il quadro europeo che oggi vede come fumo negli occhi -giusto o sbagliato che sia- il rafforzamento dei collegamenti stradali, preferendo la ferrovia". E conclude: "I più forti sono gli ambientalisti, che sono contro ferrovia e contro tunnel stradali e ci si chiede come merci e persone dovrebbero transitare attraverso le Alpi, forse a dorso di mulo o con l'avveniristico teletrasporto alla Star Trek".