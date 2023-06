Entro il 28 luglio iscrizioni ai nidi d’infanzia per l’anno socio - educativo 2023- 2024

Si informano le famiglie che fino a venerdì 28 luglio sarà possibile presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia per l’inclusione nella graduatoria che sarà utilizzata per gli inserimenti dal successivo 1° settembre in poi.

Si ricorda che la domanda di ammissione, formulata attraverso il modulo prestampato reperibile nella sede dello Sportello Sociale di Aosta, sito in piazza Chanoux, 1, oppure nella sezione “Servizi”, “Politiche sociali”, percorso “Minori e Famiglia”, “Asili nido” del sito Internet comunale www.comune.aosta.it, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/politiche-sociali/asili-nido, dovrà essere compilata dai genitori del minore o da chi ne fa le veci e presentata al suddetto Sportello con le modalità indicate nella domanda. Per la definizione puntuale della contribuzione economica sarà necessario produrre l’Isee aggiornato.

Lo Sportello Sociale (n. tel. 0165-256610) è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, il martedì dalle ore 8, 30 alle ore 14 e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16.

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0165-300.200 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo servizi-sociali@comune.aosta.it.

«In un periodo storico contraddistinto da gravi problemi di denatalità – commenta l’assessora alle Politiche sociali, abitative e Pari Opportunità, Clotilde Forcellati – l’Amministrazione comunale incrementa il numero di posti disponibili nei nidi d’infanzia, ora pari a 150, per agevolare i genitori quanto al diritto all’accesso ai servizi per la prima infanzia, e per favorire la conciliazione della cura dei figli con l’attività lavorativa in modo da perseguire sia lo sviluppo armonico del minore sia il benessere delle famiglie».