L’Assesseur Luciano Caveri a été élu au bureau de l'Association Internationale des Régions Francophones

L’Assesseur aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne, Luciano Caveri, a été élu au bureau de l'Association Internationale des Régions Francophones lors de l'assemblée générale qui s’est tenue au Cameroun. «La rencontre de Yaoundé - explique Caveri - a été très intéressante, tant sur le plan politique que du point de vue économique».

Il ajoute:«En Afrique, dans de nombreux pays membres de l'AIRF, un processus de décentralisation et de régionalisation est en cours. L'expérience valdôtaine, que j'ai présentée en séance plénière, a donc suscité un vif intérêt. De même que mon invitation à échanger nos expériences et nos réflexions, entre régions francophones, sur les thèmes de l’école et de la formation professionnelle, mais aussi sur un sujet qui mérite toute notre attention : la mise en place d’une émigration réglementée. En effet, une émigration bien gérée peut s’avérer bénéfique tant pour les pays d'accueil en Europe, que pour les pays africains d'origine des migrants. Il est important d’instaurer des politiques migratoires justes, équilibrées et respectueuses. Cela requiert une collaboration internationale, une coordination entre les divers acteurs concernés et une approche fondée sur le respect mutuel et le développement réciproque».