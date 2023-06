“Orti di montagna” dalle parole alle immagini, la valorizzazione della filiera orticola locale a Cogne

Cogne ha rinnovato il proprio impegno sullo sviluppo locale ospitando un duplice evento di valorizzazione della filiera orticola locale in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto oggi, sabato 17 giugno. Organizzati nell’ambito della Strategia Aree Interne Grand-Paradis, coordinata dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, la mattinata si inserisce nell’azione “Sviluppo locale” (interventi SL.3.6 e SL3.7 a favore delle filiere corte e a supporto della cooperazione tra piccoli operatori agroalimentari e turistici).

L’Atelier-Café de montagne è stato avviato dai saluti istituzionali del sindaco di Cogne, Franco Allera, e dell’assessore al turismo, Deborah Bionaz.

«Pur essendo prettamente votata all’allevamento, la nostra vallata presenta esperienze agricole molto coraggiose che quotidianamente affrontano la sfida della coltivazione ad alta quota, come già peraltro accaduto con la segale ai primi del ‘900» ha commentato il primo cittadino, mentre la collega ha voluto sottolineare «il contesto nel quale si innesta l’evento, il Mercato della terra che ogni terzo sabato del mese della bella stagione propone prodotti Slow Food attenti al territorio».

Pur in assenza della sua creatrice, la mattinata è proseguita con la presentazione della mostra fotografica “Orti di montagna: chi coltiva la terra crede nel futuro” di Francesca Alti, che resterà in loco sino alla fine dell’estate. Nata dal progetto europeo Living ICH - Interreg Italia-Svizzera 2014-2020, l’esposizione deve la sua esistenza alla collaborazione del Settore attività espositive e promozione dell’identità culturale della Regione autonoma Valle d’Aosta del BREL; reduce da differenti tappe in numerose altre località della regione, essa vuole inserirsi quale stimolo di rafforzamento e governance del patrimonio alimentare alpino in generale e valdostano in particolare.

Prendendo le mosse dalle immagini degli “Orti di montagna”, Adolfo Dujany, fiduciario della condotta di Slow Food Aosta, ha voluto ricordare «l’esigenza di espandere la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli locali, rafforzando il rapporto con il nostro terroir e sensibilizzando circa la positiva connessione tra un cibo buono e pulito e il proprio benessere personale».

L’orticoltura valdostana richiederebbe, a parere dei partecipanti, un rafforzamento finalizzato a soddisfare una richiesta superiore all’offerta del mercato alla ricerca di cibi a chilometro zero.

L’antropologa Virginie Deguillame ha poi approfondito il discorso con un focus sul ruolo della cultura immateriale nella filiera orticola, «un sapere che si trasmette di generazione in generazione, legato sia al versante della sussistenza sia ai riti, anche religiosi, sia a momenti di comunità e di collaborazione in concomitanza con il raccolto».

È seguito uno scambio di idee e vedute basate sulle esperienze di alcuni produttori e ricercatori.

Nella sua azienda agricola Le Motte di Cogne, Giorgio Elter ha avviato un’attività orticola a 1.800 metri di altitudine, costruendo una filiera completa coltivando e vendendo i frutti del proprio lavoro tra mercati e bilanciando costi giornalieri e utile economico.

«La mia agricoltura può dirsi completamente biologica, poiché priva di contaminazioni inquinanti dall’esterno e nutrita con acqua pulita proveniente da 2 mila metri e da sopra ogni insediamento umano - ha osservato Elter. A queste quote le piante non soffrono nemmeno avversità bioetiche quali patogeni, funghi e insetti bensì vivono in un proficuo equilibrio con l’ambiente circostante».

Emilia “Emy” Berthod dell’omonima azienda agricola di Valsavarenche si è avvicinata a questo mondo «più per l’amore per il génépy da me scoperto durante una visita al Giardino Paradisia nella mia infanzia che per mera economia, ampliando da sei anni a questa parte grazie al supporto commerciale di mia figlia»; oltre a beneficiare di «momenti di incontro con i colleghi, occasione di allargarsi a nuovi mercati e a nuove prospettive, amo condividere il mio impegno con il cliente, permettendogli di vedere i miei campi e di vivere di prima mano la mia esperienza per fargli comprendere la qualità delle mie coltivazioni e fidelizzarlo ai miei prodotti e ai miei valori».

Alessandro Neyroz, presidente del consorzio OrtoVda nonché un tempo insegnante dell’Institut agricole régional, ha alfine insistito sulla necessità di avvicinare gli esperti e i professionisti del comparto agricolo con l’obiettivo di rafforzare il consumo nostrano.

«È in corso un procedimento da parte del Celva di costruzione di uno schema di appalto verde per poter fornire i nostri prodotti orticoli alle mense di scuole di livello comunale - ha concluso l’uomo -. Anche l’incontro di oggi ha contribuito a potenziare la cooperazione tra gli operatori e le reti di cui essi fanno parte per incrementare la quantità e la qualità dei prodotti valdostani».