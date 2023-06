GOVERNO MELONI 👎👎👎

Nuovo tonfo del governo di Giorgia che ha parlato di Pizzo di Stato per chi paga le tasse. Nei giorni scorsi il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha detto β€œl’esecutivo non Γ¨ un bancomat” replicando alle richieste dei rappresentati dei territori alluvionati che aspettano ancora la nomina del commissario e lo stanziamento dei fondi. Ad affondare la vestale bianca Γ¨ stato il viceministro Galeazzo Bignami. β€œAd oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benchΓ© richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro”, ha scritto sui social l’esponente di Fratelli d’Italia. Follia alla quinta assenza.