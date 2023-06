GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta Regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato l’estinzione, tramite rimborso anticipato, di parte dei mutui contratti dalla Finaosta S.p.A., per conto della Regione, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Le Gouvernement régional a donné avis favorable quant à la dénomination officielle de la localité « Les Trois-Villages », chef-lieu de la Commune de Brusson.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il Piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività teatrale locale per il 2023, per un importo complessivo di 250 mila euro.

È stato approvato il programma delle Mostre da realizzare nel 2023 e 2024, a cura della Struttura attività espositive e promozione identità culturale presso le sedi espositive di Aosta. In particolare si tratta della Mostra personale “Marco Bettio” alla Chiesa di San Lorenzo, dell’esposizione “La moda vista dalle fotografie” presso il Centro Saint-Bénin e la Mostra “Arte Numero” al Museo Archeologico regionale.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la modifica al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2023-2025. Nello specifico si tratta degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della S.R. n. 44 in loc. Steischlag di Gressoney-Saint-Jean.

È stata approvata la modifica della fonte di finanziamento del Progetto “Efficientamento energetico edifici pubblici – Piscina coperta di Verrès”, approvato nell’ambito dell’Asse prioritario 4 - “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)”. L’importo complessivo di 4 milioni e 76 mila euro.

È stato rinnovato il protocollo di intesa, denominato “A piedi tra le nuvole”, per la regolamentazione della strada provinciale del Nivolet, nel Comune di Ceresole Reale (To), tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Ceresole Reale e di Valsavarenche e l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha aggiornato l’accordo di programma tra la Regione, il Comune di Morgex, e l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc per il completamento della realizzazione della struttura a valenza socio-sanitaria e socio-assistenziale residenziale per anziani, sita in Comune di Morgex.

È stato approvato l’avvio di una istruttoria pubblica di co-progettazione ai fini dell’individuazione di un soggetto del Terzo settore in qualità di partner per la progettazione e la gestione del Punto Unico di Accesso (PUA) integrato con il servizio di Pronto Intervento Sociale (PrIS), per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. La spesa complessiva dell’istruttoria ammonta a 2 milioni e 340 mila euro per il triennio.

La Giunta regionale ha preso atto della relazione di attività del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, per il periodo giugno 2022 – giugno 2023, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale del 25 febbraio 2013, n. 4.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le modifiche dei criteri e delle modalità per l’accesso e la fruizione del servizio di trasporto per persone con disabilità. I soggetti iscritti al servizio potranno: recarsi presso i centri estivi senza intaccare la dotazione di viaggi personali, dal numero contingentato; recarsi fuori valle per viaggi sanitari e lavorativi, anche se l’iscrizione al servizio avviene nel corso del mese di dicembre.