Estensione delle agevolazioni alle persone con disabilità

In particolare, le novità introdotte riguardano la possibilità per gli utenti di frequentare i centri estivi senza limitazioni al numero di viaggi. Inoltre coloro che si iscrivono al servizio nel mese di dicembre potranno usufruire di corse per viaggi sanitari oppure di corse per esigenze lavorative.

“Queste modifiche nascono dal confronto costante con gli utenti e le associazioni – spiega il vice presidente della Giunta e Assessore ai trassporti e sviluppo economico, Luigi Bertschy - e sono necessarie a rendere il servizio ancora più rispondente alle reali necessità di vita delle persone con disabilità e le famiglie.”

Le corse per viaggi fuori dalla regione per esigenze lavorative e sanitarie, oggi limitate a 192 annuali, divengono illimitate. E' anche prevista una maggiore possibilità di deroghe da parte dell’ufficio competente per le effettuazioni di viaggi in casi particolari ed eccezionali.

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che la Giunta regionale ha oggi approvato alcune modifiche al Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per l’accesso e la fruizione del servizio di trasporto per persone con disabilità.