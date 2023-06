Alpinista uomo muore sul Lyskamm

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Lyskamm per il recupero di due alpinisti precipitati. L'incidente si è verificato alle ore 9.30 circa. La cordata procedeva lungo il percorso della traversata est-ovest a quota 4400 su versante italiano. Gli alpinisti (un uomo e una donna) sono stati recuperati a quota 4000. L' uomo è deceduto ed è stato portato a Gressoney L.T. per le operazioni di riconoscimento che sono affidate al Sagf di Cervinia. La donna, 47 anni, di nazionalità italiana, è stata portata in Pronto soccorso ed è in fase di diagnosi.